Kuppelshow ohne Schwule

RTL schneidet schwulen Bauern aus "Bauer sucht Frau" heraus

RTL-Zuschauer werden nicht die Balzversuche von Bauer Jeroen bewundern dürfen (Bild: RTL)

Der "kernige Schweizer" war offenbar den Machern der landwirtschaftlichen Kuppelshow wie auch einige heterosexuelle Bauern nicht interessant genug.



Die zwölfte Staffel von "Bauer sucht Frau", die am Montag bei RTL gestartet ist, findet ohne den schwulen Kandidaten Jeroen Heusser statt, obwohl Fernsehteams auf seinem Hof in Mühlrüti nahe St. Gallen bereits gedreht hatten. Wie Heusser gegenüber den "Toggenburger Zeitung" erklärte, habe ihm RTL Mitte September mitgeteilt, dass seine Geschichte nicht ausgestrahlt wird. "Mein Profil auf der Homepage der Sendung wurde gelöscht und man gab mir keinen Grund an, warum ausgerechnet ich rausgeflogen bin", sagte der 48-Jährige. Er finde es schade, dass in dieser Staffel nur Hetero-Bauern zu sehen seien.



RTL hatte zunächst 16 Bauern für diese Staffel gecastet, die Auswahl dann aber auf zwölf verringert. Erst wenige Wochen vor der Ausstrahlung reduzierte der Sender dann die Zahl der Bauern weiter auf elf.

Fortsetzung nach Anzeige

Traummann nicht gefunden

Dabei hatte Heusser bereits vor laufenden Kameras zwei Männer ausgewählt und mit ihnen geturtelt: "Es gab ein Vordrehen bei mir zu Hause, dann fand das Scheunenfest in Deutschland statt und am Schluss wurde während der Hofwoche hier in Mühlrüti gefilmt", erklärte der 1,83 Meter große Tierfreund. Insgesamt seien es 14 Drehtage gewesen. Erfolg in der Liebe hatte der Schweizer nicht: Die Beziehung mit den beiden Männern, die ihn auf seinem Bauernhof besucht hatten, sei bereits beendet.



Heusser war im Mai von RTL vorgestellt worden (queer.de berichtete). Damals sagte er, dass er einen Mann suche, der genauso männlich sei wie er. "Wenn ich einen blonden Mann sehe und der hat dann auch noch blaue Augen, also dann ist es um mich geschehen", so Heusser damals.

Heusser nahm bereits bei Schweizer "Bauer sucht Frau"-Version teil

Vielleicht war der schwule Kandidat RTL auch nur zu routiniert, da er bereits zuvor Realityshow-Erfahrung gesammelt hatte: 2014 bewarb sich der Vater eines erwachsenen Sohnes beim Schweizer TV-Format "Bauer, ledig, sucht", um seinen Traummann zu suchen – doch die große Liebe hatte er auch damals nicht gefunden.





Direktlink | Jeroen Heusser stellt sich bei "Bauer, ledig, sucht" vor

Auch die Erfolgsquote der bisher angetretenen schwulen Bauern der RTL-Show ist nicht hoch: Bislang haben sich die schwulen Teilnehmer, Pferdewirt Philipp und Landwirt Denny kurz nach der Sendung wieder von ihrem Partner getrennt. Was aus Michael aus Staffel neun geworden ist, ist indes unbekannt – in dieser Staffel hat ohnehin die schlagfertige Ostfriesin-Bäuerin Lena, die erste lesbische Kandidatin, allen die Show gestohlen. Sie hat sich allerdings ebenfalls von ihrer von RTL vermittelten Frau getrennt; die beiden hielten es immerhin ein Jahr miteinander aus ( queer.de berichtete ). (cw)