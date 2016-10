Hirschfeld-Tage 2016

Magdeburg: OB Trümper blockiert Gedenken an Magnus Hirschfeld

Kein Freund von Lesben und Schwulen: Lutz Trümper (früher SPD, jetzt parteilos) ist seit 2001 Oberbürgermeister der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg (Bild: Stadt Magdeburg)

Im Mai forderte der Stadtrat, im Rahmen der Hirschfeld-Tage eine Gedenktafel einzuweihen – vom Oberbürgermeister gibt es noch immer keinen Vorschlag.



Die Einweihung einer neuen Gedenktafel für Magnus Hirschfeld in Magdeburg sollte ein Highlight der Hirschfeld-Tage 2016 werden, die ab Ende Oktober in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen stattfinden. Doch daraus dürfte vermutlich nichts mehr werden: Der parteilose Oberbürgermeister Lutz Trümper hat einen entsprechenden Beschluss des Stadtrats bislang ignoriert.



Bereits im Mai war der gemeinsame Antrag (PDF) von SPD, Linken und Grünen verabschiedet worden. Darin gefordert wurde die "Schaffung einer öffentlich zugänglichen Gedenktafel, die in der Innenstadt in geeigneter Weise an das Wirken des Arztes, Sexualforschers und Mitbegründers der ersten Homosexuellen-Bewegung Dr. Magnus Hirschfeld erinnern soll".



Der Oberbürgermeister wurde in dem Beschluss "beauftragt zu prüfen, an welchem Ort, unter welchen Voraussetzungen, zu welchen Kosten und bis zu welchem Zeitpunkt" die Gedenktafel geschaffen werden kann. "Im Verlauf des dritten Quartals 2016" sollte er dazu einen Vorschlag vorlegen.

Fortsetzung nach Anzeige

Linke fordert Aufklärung von Trümper

Da mittlerweile bereits das vierte Quartal des Jahres begonnen hat und Trümper nicht reagiert hat, wandte sich nun die Linksfraktion in einem Brief (PDF) an den Oberbürgermeister. "Der gemeinsam mit der SPD-Stadtratsfraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen" gestellte Antrag ist Anliegen einer großen Mehrheit im Stadtrat gewesen und sollte pflichtgemäß und laut Beschlusslage bearbeitet werden", heißt es darin. "Da eine entsprechende Beschlussvorlage bisher nicht vorliegt, bitten wir Sie um eine unverzügliche Umsetzung des im Mai dieses Jahres gefassten Beschlusses und um kurzfristige schriftliche Antwort und Erläuterung der Verspätungsgründe."



Dieselben Auskünfte wollten wir von der Pressestelle des Oberbürgermeisters bekommen – auf unsere Anfrage wurde bislang nicht reagiert.



Deutschlands homophobster Bürgermeister



Lutz Trümper gilt als Deutschlands homophobster Bürgermeister. Er erhielt 2011 die Homo-Gurke von queer.de, weil er zehn Mal hintereinander die Schirmherrschaft des CSDs in Magdeburg abgelehnt hatte (queer.de berichtete). Für andere lokale Events – etwa ein Festjahr des Heimatvereins Ottersleben und selbst für die "Betonkanu-Regatta der Deutschen Zement- und Betonindustrie" – stand er dagegen zur Verfügung. Er verhinderte zunächst auch, dass am Rathaus eine Regenbogenflagge gehisst wird, wurde aber später vom Stadtrat überstimmt (queer.de berichtete).



Vor zwei Jahren beschimpfte Trümper den Magdeburger CSD als "Saustall", was zu scharfer Kritik führte (queer.de berichtete). Erst nach einer Woche entschuldigte er sich für den Ausfall bei den CSD-Organisatoren (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr trat der Oberbürgermeister aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung aus der SPD aus (queer.de berichtete).



Hirschfeld lebte drei Jahre in Magdeburg







Magnus Hirschfeld lebte von 1894 bis 1896 in Magdeburg und hatte sein noch heute stehendes Wohnhaus in der Nachtweide 95. Er betrieb in Magdeburg drei naturheilkundliche und allgemeinmedizinische Arztpraxen, und zwar in seinem Wohnhaus, in der Schulstraße 4 und im Breiten Weg 168 auf der Höhe des heutigen Ulrichshauses (das im Namen an eine frühere Kirche an der Stelle erinnert).



Anlässlich des 80. Todestags des Sexualwissenschaftlers weihte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) im vergangenen Jahr im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt einen Magnus-Hirschfeld-Weg ein (queer.de berichtete). (mize)