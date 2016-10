Niedersachsen

Jusos fordern Verbot von "Therapien" gegen Homosexualität

Der Weltärztebund verurteilt Homo-"Heilung" als Menschenrechtsverletzung

Der SPD-Nachwuchs in Niedersachsen will Konversionstherapien verbieten – und macht Druck auf die Mutterpartei.



Die niedersächsischen Jusos wollen Therapien untersagen, die Minderjährige angeblich von Homosexualität "heilen" könnten. Auf ihrer Landeskonferenz am vergangenen Wochenende in Hannover hat der SPD-Nachwuchs einstimmig einen Antrag beschlossen, der das Verbot sogenannter "Konversionstherapien" fordert.



"Derartiger homophober Hokuspokus hat im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren", erklärt der stellvertretende Juso-Landesvorsitzende Arne Zillmer, der den Antrag selbst einbrachte. "Wir wollen mit diesem Antrag darum Minderjährige vor derartigen Therapie-Angeboten schützen und hoffen, dass sich auch die SPD bei dem Thema klar positioniert", so Zillmer. Er wies darauf hin, dass derartige "Therapien" zu psychischen Erkrankungen führten und junge Menschen gefährdeten. "Zurecht verurteilt beispielsweise der Weltärztebund 'Homo-Heilung' als Menschenrechtsverletzung, nun müssen auch die SPD, Krankenkassen und christliche Verbände reagieren", forderte Zillmer.



2013 hatte der Bundestag mit der Mehrheit der damaligen schwarz-gelben Koalition einen Antrag der Grünen abgelehnt, die Homo-"Heilung" von Jugendlichen zu verbieten (queer.de berichtete). Das Bundesgesundheitsministerium erklärte zwar 2014 auf Anfrage der Linksfraktion, man lehne Homo-"Heilung" ab (queer.de berichtete). Für ein Verbot der Praxis sieht Schwarz-Rot aber derzeit aber keine Veranlassung.



In der Vergangenheit zeigte Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder eine Nähe zu Homo-"Heilern": Die CDU-Chefin würdigte etwa 2013 den Gnadauer Gemeinschaftsverband, der die "Korrektur" von Homosexuellen fordert (queer.de berichtete). (dk)