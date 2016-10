Mehrheit in Nationalversammlung

Frankreich schafft Zwangssterilisation für Transsexuelle ab

Die französischen Nationalversammlung hatTranspersonen das Leben ein wenig erleichtert (Bild: (cc) Funky Tee / flickr)

Transsexuelle müssen sich künftig nicht mehr zwangsweise Operationen unterziehen, um in ihrem neuen Geschlecht anerkannt zu werden. LGBTI-Aktivisten geht die Reform allerdings nicht weit genug.



Die französische Nationalversammlung hat am Mittwoch ein umfassendes Gesetz zur Justizreform verabschiedet, das unter anderem die Zwangssterilisation als Voraussetzung für die Anerkennung von Transsexuellen abschafft. Bislang hatten sich Transsexuelle operativen Eingriffen unterziehen müssen, bevor ihr Geschlecht in offiziellen Dokumenten geändert werden konnte.



Das Gesetz "Justice du 21ème siècle" enthält auch einige weitere Liberalisierungen für Transpersonen, so können etwa in Ausnahmefällen auch Minderjährige eine Änderung ihres Geschlechtseintrags beantragen.



Das Gesetzespaket wurde mit der Mehrheit der Mitte-Links-Parteien beschlossen, während die konservativen Republikaner dagegen stimmten. Es beinhaltet auch einige weitere Reformen, etwa beim Jugendstrafrecht oder bei der Scheidung, die künftig nicht mehr von einem Richter vollzogen werden muss.

Fortsetzung nach Anzeige

Aktivisten: Gesetz geht nicht weit genug

LGBTI-Aktivisten hatten seit Jahren für eine Gesetzesänderung gekämpft. Sie betrachten die neuen Regelungen als Fortschritt, allerdings gehen sie ihnen noch nicht weit genug. Sie kritisieren beispielsweise, dass Transsexuelle für die Änderung ihres legalen Geschlechts weiterhin vor Gericht ziehen müssen.



Die internationale LGBTI-Organisation ILGA Europe bedauerte den fehlenden Mut des französischen Gesetzgebers: "In Europa gibt es viele vorbildliche Beispiele, denen Frankreich hätte nacheifern können – etwa Dänemark, Malta oder Irland und zuletzt Norwegen. Alle stellen die körperliche Integrität von Transpersonen in der Vordergrund und basieren ihre Gesetze auf dem Ideal der Selbstbestimmung", erklärte ILGA-Europe-Chefin Evelyne Paradis. "Die Tatsache, dass Frankreich keinen progressiveren und humaneren Weg eingeschlagen hat, ist bedauernswert. Der Kampf für volle Gleichbehandlung und Respekt für Transmenschen in Frankreich wird also weitergehen."



Im deutschen Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 wird ebenfalls die Zwangssterilisation vorgeschrieben. Allerdings erklärte das Bundesverfassungsgericht 2011 diese Vorschrift als grundgesetzwidrig, weil sie gegen die Menschenwürde und das Recht auf körperliche Unversehrtheit verstoße (queer.de berichtete). Die Regelung darf damit seit fünf Jahren nicht mehr angewandt werden – die Bundesregierung hat bis heute keine Neuregelung des Gesetzes vorgelegt, das von Karlsruhe bereits in mehreren Bereichen für ungültig erklärt wurde.

LGBTI-Gegner ziehen Sonntag durch Paris

In Frankreich geht derweil die gesellschaftliche Debatte um LGBTI-Rechte weiter: Die Gleichstellungsgegner von der Organisation "Manif pour tous" wollen am Sonntag, also nur wenige Tage nach der Verabschiedung des Gesetzes, zum ersten Mal seit langem eine Massendemonstration in Paris veranstalten. Das Protestbündnis, das der deutschen homofeindlichen "Demo für alle" als Vorbild diente, hatte 2013 und 2014 hunderttausende Homo-Gegner bei teils gewalttätigen Kundgebungen auf die Straße gebracht, um gegen die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben zu demonstrieren. LGBTI-Aktivisten machten diese Demos für einen starken Anstieg von homophober Gewalt verantwortlich.



Die Veranstalter von "Manif pour tous" lehnen unter anderem die Liberalisierung des Transsexuellenrechts ab, wollen aber auch gegen angebliche "neue Attacken gegen die Familie" protestieren, etwa gegen künstliche Befruchtung von lesbischen Paaren oder den Schul-Lehrplan "ABCD de l'égalité", der insbesondere die Gleichbehandlung von Männern und Frauen zum Thema hat. Die queere Szene von Paris plant zu dem Protest ein gleichzeitiges großes Kiss-In. (dk)