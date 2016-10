Neu bei der Edition Salzgeber

Knutschen üben mit dem Schulkameraden

"Wollen wir üben?": Martin und Kim machen erste sexuelle Erfahrungen (Bild: Edition Salzgeber)

Jetzt auf DVD: Niels Arden Oplevs Coming-of-Age-Drama "Speed Walking" spielt in den freizügigen Siebzigerjahren.



Jütland, 1976. Martin ist 14, als seine Mutter an Leukämie stirbt. Während sein Bruder und Vater in Trauer versinken, will Martin, dass das Leben weitergeht. Schließlich muss er seine Konfirmation vorbereiten und für den Jahresendwettkampf im Gehen trainieren.



Und er will endlich mit seiner Mitschülerin Kristine knutschen, die die Einzige ist, die ihn und seine Trauer wirklich versteht. Um bereit für den großen Moment zu sein, übt Martin das Rummachen schon mal mit seinem besten Kumpel Kim. Bis er merkt, dass es sich nackt neben ihm auch ganz toll anfühlt…

Fortsetzung nach Anzeige

Die dänische Provinz als sexuell freizügiger Ort

Die Edition Salzgeber hat "Speed Walking" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht Bild vergrößern

Regisseur Niels Arden Oplev, bekannt unter anderen durch den Film "Verblendung", zeigt die dänische Provinz der Siebzigerjahre als sexuell überaus freizügigen Ort, an dem ein Junge im Moment des denkbar größten Verlusts körperlich erwacht.



Sein liebevoll ausgestattetes Coming-of-Age-Drama "Speed Walking" wimmelt nur so von skurrilen Figuren und absurd-anzüglichen Begegnungen. Neben drei hinreißenden Jungschauspielern glänzen mit Sidse Babett Knudsen ("Duke of Burgundy") und Anders W. Berthelsen ("Italienisch für Anfänger") zwei der größten Stars des dänischen Kinos in weiteren Rollen.



"Speed Walking", einer der erfolgreichsten dänischen Filme der letzten Jahre, lief auf zahlreichen Festivals auf der ganzen Welt. In seiner Heimat wurde er für 13 Roberts und fünf Bodils nominiert, den wichtigsten dänischen Filmpreisen, und mit dem Henning-Bahs-Preis der dänischen Filmkritik ausgezeichnet. Jetzt hat die Edition Salzgeber das Coming-of-Age-Drama mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht. (cw/pm)





Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zur DVD Speed Walking. Drama. Dänemark 2014. Regie: Niels Arden Oplev. Darsteller: Villads Bøye, Frederik Winther Rasmussen, Kraka Donslund Nielsen, Anders W. Berthelsen, Sidse Babett Knudsen. Laufzeit: 104 Minuten. Sprache: dänische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber