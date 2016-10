Hamburg-Mitte

Johannes Kahrs wieder SPD-Direktkandidat

Der Hamburger SPD-Politiker Johannes Kahrs ist seit 1998 stets direkt gewähltes Mitglied des Bundestages (Bild: Frank P. Wartenberg)

Der Beauftragte der SPD-Fraktion für die Belange von Schwulen und Lesben tritt erneut in Hamburg-Mitte an.



Die SPD in Hamburg-Mitte hat den schwulen Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs erneut als Direktkandidaten für die Wahl im kommenden Jahr aufgestellt. Der 53-Jährige erhielt am Freitag 57 von 67 abgegebenen Stimmen.



"Ich freue mich über dieses Ergebnis und die Chance, weiterhin den schönsten und spannendsten Wahkreis im Herzens Hamburgs zu vertreten", erklärte Kahrs nach der Nominierung. Der SPD-Politiker vertritt den Wahlkris bereits seit 1998 im Deutschen Bundestag, dabei wurde er stets direkt gewählt. Im Jahr 2013 erhielt er 39,2 Prozent und lag damit elf Punkte vor dem zweitplatzierten CDU-Kandidaten.



Johannes Kahrs ist haushaltspolitischer Sprecher und Beauftragter der SPD-Fraktion für die Belange von Schwulen und Lesben. Er ist darüber hinaus Mitglied des Ältestenrates und Sprecher des konservativen "Seeheimer Kreises" der Sozialdemokraten.



Im vergangenen Monat sorgte Kahrs für Negativschlagzeilen, weil er eine junge Teilnehmerin einer Berlin-Fahrt auf Twitter als "Schlampe" bezeichnet hatte (queer.de berichtete). (cw)