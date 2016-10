Kooperation mit Türkischer Gemeinde Baden-Württemberg

Bad Säckingen: RainbowStars zeigen zensierten Film

In Palästina verfolgt, in Israel nicht willkommen: Der Spielfilm "Out in the Dark" erzählt die Geschichte des palästinensichen Studenten Nimr, der sich in Tel Aviv in den jungen Anwalt Roy verliebt (Bild: Pro-Fun Media)

Bei der Interkulturellen Woche wurde das Drama "Out in the Dark" aus dem Programm gestrichen – am 2. Dezember läuft es nun doch.



Anfang Dezember wird in Bad Säckingen doch noch der Film "Out in the Dark" über die schwule Liebe zwischen einem Israeli und einem Palästineser gezeigt. Eigentlich sollte das preisgekrönte Drama von Michael Meyer schon Ende September im Rahmen der Interkulturellen Woche laufen. Auf Druck der Türkisch Islamischen Gemeinde zu Bad Säckingen (DITIB) hatte ihn der multikulturelle Beirat jedoch kurzfristig aus dem Programm genommen (queer.de berichtete).



Die Zensur inklusive Einstampfung bereits gedruckter Flyer hatte in der Stadt zu Protesten der Jusos sowie einer Intervention des Bundestagsabgeordneten Volker Beck geführt. Respekt sei "keine Einbahnstraße", erklärte der Grünen-Politiker in einem Offenen Brief, vor Homophobie auch von Muslimen dürfe nicht zurückgewichen werden (queer.de berichtete).



Den Alternativtermin für "Out in the Dark" hat die Gruppe RainbowStars Baden organisiert – in Zusammenarbeit mit der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg, die mit dem Religions- und Erziehungswissenschaftler Olcay Miyanyedi einen eigenen Referenten vorbeischickt.



Die Veranstaltung unter dem Motto "Gleichgeschlechtliche Liebe über Grenzen hinweg" findet am Freitag, den 2. Dezember 2016 um 18:30 Uhr im Alten Gefängnis (Gießenstr. 18) statt. (cw)