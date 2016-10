"Curmudgeons"

Rührender Kurzfilm: Danny DeVito als schwuler Rentner



Bild: Screenshot

Für den neuesten Film von und mit Hollywood-Star Danny DeVito ("Einer flog über das Kuckucksnest", "Twins – Zwillinge") muss man nicht ins Kino gehen. Seine absolut sehenswerte 15-Minuten-Dramödie "Curmudgeons" wurde am Montag auf Vimeo veröffentlicht.Der 71-Jährige spielt in dem Kurzfilm den grantigen Witwer Jackie, der sich im Altersheim in seinen Mitbewohner Ralphie (David Margulies) verliebt – und umgekehrt. Nach Ralphies Hüftbruch sind die beiden jedoch getrennt, worunter Jackie sehr leidet. Das überraschende Wiedersehen ist gleichzeitig das berührende Coming-out vor den Enkelkindern.Für Margulies, der in den alten "Ghostbusters"-Filmen den Bürgermeister spielte, war "Curmudgeons" leider der letzte Film – er starb im Januar im Alter von 78 Jahren. Kurz vor seinem Tod konnte ihm sein langlähriger Freund Danny DeVito jedoch noch die Rohfassung zeigen. (mize)