Nominierung

"Der Staat gegen Fritz Bauer" für Menschenrechts-Filmpreis nominiert

Der nominierte Film dreht sich um Fritz Bauer (Burghart Klaußner), dessen Ermittlungen 1960 zur Festnahme des Nazi-Verbrechers Adolf Eichmann führten (Bild: Alamode Film)

Der Film über den schwulen Nazi-Jäger Fritz Bauer ist einer von zehn nominierten Produktionen.



Der deutsche Spielfilm "Der Staat gegen Fritz Bauer" ist für den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis nominiert worden. Mit dem Film setzte Regisseur Lars Kraume dem heimlich schwulen Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der Adolf Eichmann aufspürte und den ersten Auschwitz-Prozess ins Rollen brachte, ein Denkmal.



Insgesamt können sich in der Kategorie "Langfilme" zehn Produktionen Hoffnung auf den Menschenrechts-Filmpreis machen (hier die gesamte Liste der nominierten Filme). Auch in den Kategorien "Kurzfilm", "Magazinbeitrag", "Hochschule", "Amateure" und "Bildung" gibt es Auszeichnungen. Die Preise werden am 10. Dezember in Nürnberg verliehen.



Der Deutscher Menschenrechts-Filmpreis zeichnet seit 1998 alle zwei Jahre herausragende Produktionen aus, die sich mit Menschenrechtsthematiken beschäftigen. Beim letzten Mal konnte "Camp 14 – Total Control Zone" den Preis gewinnen. Der deutsch-südkoreanische Film beschäftigte sich mit dem Schicksal der Lagerinsassen eines nordkoreanischen Internierungslagers. (dk)