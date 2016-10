Stuttgart

Stefan Kaufmann lädt zum "CDU Großstadt Summit"

Stefan Kaufmann gewann bei den Bundestagwahlen 2009 und 2013 das Direktmandat im Wahlkreis Stuttgart I gegen den Bundesvorsitzenden der Grünen Cem Özdemir (Bild: (cc) Gerd Seidel / wikipedia)

Die Union will herausfinden, wie sie in Metropolen beim Wähler wieder besser punkten kann.



Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Stefan Kaufmann findet vom 27. bis 29 der "CDU Großstadt Summit" in Stuttgart statt.



Mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr soll gemeinsam mir verschiedenen Referenten ein Konzept erarbeitet werden, "mit dem die CDU wieder Wähler in den Metropolregionen erreichen und von ihren Werten überzeugen kann", heißt es in einer Pressemitteilung Kaufmanns vom Mittwoch. Die Eröffnungsrede beim "CDU Großstadt Summit" hält Essens ebenfalls offen schwuler CDU-Oberbürgermeister Thomas Kufen.



"Die fundamentalen Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen in Metropolregionen ihr Leben gestalten und miteinander kommunizieren , haben auch die Anforderungen an die Arbeit der CDU nachhaltig verändert", heißt es im Einladungsflyer (PDF). "Die vergangenen Wahlkämpfe haben gezeigt, dass wir als Partei vor großen Herausforderungen stehen."



In den zehn größten Städten Deutschlands stellt die CDU nur in Essen seit 2015 mit Thomas Kufen wieder einen Oberbürgermeister (queer.de berichtete). Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl im September erzielte die Partei lediglich 17,6 Prozent (queer.de berichtete). (cw)