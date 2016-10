Ankündigung

Auch Großbritannien will Unrechtsurteile gegen Schwule aufheben

Staatssekretär Sam Gyimah kündigte die Aufhebung der Verurteilungen an (Bild: (cc) Policy Exchange / flickr)

Das Justizministerium kündigte die Aufhebung der Urteile an, nach denen bis in die Sechzigerjahre Männer wegen ihrer Homosexualität verurteilt wurden – eine Entschädigung gibt es jedoch nicht.



Nach dem deutschen Justizminister Heiko Maas (SPD) hat der britische Justiz-Staatssekretär Sam Gyimah am Donnerstag angekündigt, dass die Urteile von Opfern der staatlichen Schwulenverfolgung aufgehoben werden sollen. Bereits seit 2012 können in Großbritannien bereits noch lebende Männer, die nach dem "Criminal Law Amendment Act 1885" wegen Homosexualität verurteilt wurden, die Aufhebung ihres Urteils beantragen. Nun sollen aber sämtliche Urteile nach einer Prüfung durch das Innenministerium automatisch außer Kraft gesetzt werden, wenn es sich bei dem "Verbrechen" nach dem heutigen Recht nicht mehr um eine Straftat handelt.



Gyimah erklärte, es sei "sehr wichtig, dass wir Menschen begnadigen, die für historische Sexualverbrechen verurteilt wurden, aber heute völlig unschuldig wären". Damit könnte die konservative Partei ihr Wahlversprechen einlösen, dass sie Unrechtsurteile der Vergangenheit aufhebt. Er wolle die Begnadigung in einem Zusatz zum Polizeigesetz festlegen. Von 65.000 Männern, die nach dem homophoben Gesetz verurteilt wurden, seien heute noch 15.000 am Leben. Das geplante Gesetz sieht allerdings keine Entschädigung vor.

Fortsetzung nach Anzeige

Opposition bringt am Freitag eigenen Gesetzentwurf ein

Die Ankündigung des Ministers wird auch als Reaktion auf einen Gesetzentwurf des ehemaligen BBC-Nachrichtenmoderators und heutigen Unterhausabgeordneten John Nicolson der oppositionellen Regionalpartei SNP gesehen, der die vollständige Aufhebung aller Urteile nach dem homophoben Gesetz zum Ziel hat. Darüber wird das Unterhaus am Freitag beraten. Gyimah lehnte diesen Entwurf aber ab, weil damit könnten auch Menschen begnadigt werden, die eine Tat begangen hätten, die noch heute illegal wäre. "Das würde unnötigerweise den Opfern weiteres Leid zufügen", so Gyimah.



Die LGBTI-Organisation Stonewall kritisierte die Regierung für die Ablehnung des SNP-Gesetzes. Stonewall-Sprecher Paul Twocock erklärte, das Gesetz enthalte bereits Ausnahmen, um nur Unrechtsurteile aufzuheben. So hieße es "ausdrücklich" im Gesetz, dass die Urteile wegen nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs oder sexuellen Beziehungen mit Personen unter 16 Jahren nicht aufgehoben werden würden. Trotzdem begrüßte Twocock, dass die Regierung nun endlich selbst die Initiative für die Aufhebung der Urteile ergriffen habe.

Auch Schottland und Nordirland müssen handeln

Die geplanten Gesetze würden nur für die Landesteile England und Wales gelten. In Schottland und Nordirland müssten die Regionalparlamente entsprechende Begnadigungen auf den Weg bringen. In England und Wales war männliche Homosexualität bis 1967 verboten, in Schottland bis 1980 und in Nordirland bis 1982. Stonewall erklärte, man führe bereits Verhandlungen über die Aufhebung der Urteile mit der schottischen Regierung. In Nordirland hatte sich zu diesem Thema die LGBTI-Organisation Rainbow Project bereits im August mit dem Landesjustizminister getroffen.



In der Presse wird das geplante Gesetz als "Alan Turing Law" bezeichnet. Turing war ein schwuler Mathematiker, der während des Zweiten Weltkriegs eine Maschine zur Entschlüsselung deutscher Funksprüche entwickelt hatte, die nach Ansicht von Experten den Krieg verkürzte. Trotz dieser Heldentat wurde er 1952 wegen "grober Unzucht und sexueller Perversion" verurteilt, musste sich einer "chemischen Kastration" unterziehen und beging kurze Zeit später Selbstmord. 2013 wurde er auf Antrag der damaligen konservativ-liberalen Regierung von Königin Elisabeth II. begnadigt (queer.de berichtete). Von seinem Leben handelt der Film "The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben" mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle.







Kriegsheld Alan Turing ist eines der Opfer der britischen Schwulenverfolgung. Er beging nach seiner Verurteilung wegen Homosexualität Selbstmord

Links zum Thema:

» Presseerklärung des britischen Justizministeriums

In Deutschland hat Justizminister Heiko Maas bis Ende Oktober einen Gesetzentwurf zur Rehabilitierung von Opfern des Paragrafen 175 angekündigt ( queer.de berichtete ). Dieser ist weiterführender als in Großbritannien, wo die Urteile nur aufgehoben werden sollen. Anfang des Monats erklärte Maas, sein Gesetzentwurf sei "so gut wie fertig" und sehe 30 Millionen Euro für Entschädigungszahlungen vor ( queer.de berichtete ). Hierzulande wurden Schwule bis 1969 nach der Nazi-Version des Paragrafen 175 verfolgt. Das homophobe Gesetz wurde erst 1994 restlos abgeschafft.Die Pressestelle des Bundesjustizministeriums bestätigte am Mittwoch gegenüber queer.de, dass Maas "noch in diesem Monat" einen Referentenentwurf an seine Kabinettskollegen zur Abstimmung weiterleiten werde. (cw)