ZDF-Satire

Claus-Brunner mit Sackkarre zu Gast bei "Wetten, dass..?"

In der Satire-Sendung von Jan Böhmermann trat in einem Sketch ein Double des vergangenen Monats verstorbenen Piraten-Politikers Gerwald Claus-Brunner auf.



Geschmacklos oder witzig? Gerade mal einen Monat nach seinem Selbstmord ist Gerwald Claus-Brunner zurück: In Jan Böhmermanns Sendung "Neo Magazin Royale", die am Donnerstagabend bei ZDFneo ausgestrahlt wurde, spielte auch ein gewisser "Ewald Claus-Brunner" in Arbeiterlatzhose samt Palästinensertuch mit.



In der Sendung, dieses Mal eine überraschend komische Satireversion von "Wetten, dass…?", war Claus-Brunner Teil der Saalwette. Gesucht wurden mindestens fünf verheiratete Paare aus dem Saarland, die keine(!) Geschwister sind. Claus-Brunner war einer von ihnen – samt Sackkarre, auf der er eine große Holzkiste transportierte.



Böhmermann fragte das Claus-Brunner-Double in der Sendung: "Wo ist ihr Partner?" Der Mann antwortete verschmitzt: "Das möcht' ich jetzt nicht sagen." Das Publikum quittierte das mit leisem Gelächter.







Alle anderen Paare hatten ebenfalls absurde Geschichten: So erklärte eine Frau, die mit einem jüngeren Mann auf der Bühne stand: "Ich bin mit meinem Sohn verheiratet." Der letzte verheiratete Mann kam sogar mit einem lebendigen Schaf an.







Am Ende hieß es, dass Böhmermann wegen zu vielen Grenzfällen seine Wette verloren habe. Deshalb musste er im Cats-Kostüm in einer Badewanne voll Senf ein Lied aus "Starlight Express" singen.







Die knapp 50-minütige Sendung ist in der ZDF-Mediathek abrufbar (Saalwette ab der 34. Minute). Sie wird in der Nacht zum Samstag um Mitternacht auch noch im ZDF-Hauptprogramm ausgestrahlt.



Claus-Brunner war am 19. September tot in seiner Wohnung aufgefunden worden (queer.de berichtete). Die Polizei teilte schnell mit, dass es sich dabei um einen Suizid gehandelt habe. Auch eine weitere Leiche wurde bei ihm gefunden. Später berichteten verschiedene Medien, dass es sich bei dem Toten um einen jungen Mann gehandelt habe, der von Claus-Brunner gestalkt worden sei. Der Politiker soll sein Opfer in dessen Wohnung umgebracht und mit einer Sackkarre 15 Kilometer zu seiner eigenen Wohnung transportiert haben (queer.de berichtete). (dk)



Alle Bilder: ZDFneo