Doku über Drogen und schwulen Sex

Slammen vor der Kamera

Pro-Fun hat "Chemsex" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht Bild vergrößern

Die britische Doku "Chemsex" ist eine unerschrockene und mutige Reise in Teile einer verborgenen Welt urbanen schwulen Lebens.



Sex ohne Limit, immer und mit allen. So scheint das Credo einiger Großstadtschwuler in einer Post-Aids-Ära zu sein, auf der Suche nach dem immer besseren, ultimativen Erlebnis. Um dorthin zu gelangen, werden chemische Drogen wie GBH, Ketamin, Crystal Meth und viele andere immer gängiger in der Szene.



Die britische Dokumentation "Chemsex" zeigt in schmerzhafter Offenheit, welche Rolle Drogenkonsum, Sucht, Krankheit und Zerstörung im Leben mancher homosexueller Männer spielen. Der beeindruckende Film von William Fairman und Max Gogarty erzählt die Geschichten von unterschiedlichen Schwulen, deren Leben von dieser Abhängigkeit betroffen sind – von bekennenden "Slammern", zu Betreuern in Beratungsstellen, von denen, die abstreiten, dass es überhaupt ein Problem gibt, bis hin zu denen, die es gerade noch lebend aus dieser Hölle geschafft haben.



"Chemsex" ist eine unerschrockene und mutige Reise in Teile einer verborgenen Welt urbanen schwulen Lebens. Einige Männer setzen sich sogar vor laufender Kamera einen Schuss und lassen das Publikum Zeuge ihrer Sexsessions werden. Verstörend, intensiv und schonungslos ehrlich. (cw/pm)



"Chemsex" läuft vom 26. bis 30. Oktober 2016 auch im Rahmen des 11. Porn Filmfestivals Berlin im Kino Moviemento.





Direktlink | Deutscher Trailer zur Doku

Infos zur DVD Chemsex. Dokumentation. Großbritannien 2015. Regie: William Fairman, Max Gogarty. Laufzeit: 83 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Pro-Fun Media