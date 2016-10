Männer bleiben draußen

Berlin erhält Sex-Club für Bi-Frauen

Mädels, die nach dem sexuellen Abenteuer mit anderen Frauen suchen, sollen im "Skirt"-Club auf ihre Kosten kommen (Bild: (cc) Georgie Pauwels / flickr)

Der private "Skirt-Club" für "bi-interessierte Frauen" wird am kommenden Donnerstag in Berlin sein erstes Treffen abhalten.



Nachdem die monatlichen Partys des "Skirt Club" in London, New York, Sydney, Los Angeles, Manchester und Miami zu einem großen Erfolg wurden, haben die Gründerinnen Geneviève Lejeune und Renee Nyx entschieden, auch auf die deutschen Damen zuzugehen. Am Donnerstag (27. Oktober) ist es soweit: In der Cocktailbar "Limonadier" in Berlin-Kreuzberg wird die erste Sex-Party des "Skirt Clubs Berlin" gefeiert – nur Frauen mit Einladung haben Zutritt.



"Die deutschen Frauen sind etwas ganz Besonderes und sie sind es wert, sich auch ganz als etwas Besonders zu fühlen. Genau darauf sind wir spezialisiert", erklärte Mona Schreiber, die "Skirt"-Eventmanagerin für Deutschland. "Es gibt einfach noch keine aktive Community für bi-interessierte oder bi-sexuelle Frauen in Deutschland. Aus diesem Grund sind unsere Gründungsmitglieder überwältigt von den positiven Rückmeldungen, die sie aus Deutschland bereits erhalten haben."

Gründerin: Männer stören beim Sex-Spiel

Die erste Party hatte 2014 in London stattgefunden. Geneviève Lejeune erklärte, dass sie an einer "Spielparty" mit ihrem damaligen Freund teilgenommen hatte. Die Party, die von Männern organisiert wurde, sei zu wenig stylisch und einfach "billig" gewesen.



Außerdem habe sie erkannt, dass sie sexuelle Dinge eigentlich nur für sein Vergnügen getan habe, aber nicht um ihre eigene Lust zu befriedigen: "Beim sexuellen Empowerment geht es nicht darum, den eigenen Freund mit anderen Frauen heiß zu machen. Es geht darum, das zu tun, was Dich selber anmacht", so Lejeune. Das Ziel sei, eine exklusive Gemeinschaft von Frauen für Frauen aufzubauen, um Empowerment und sexuelle Erforschung weiter voranzubringen.

Einlass nur auf Einladung

Einfach mal reinschnuppern kann frau übrigens nicht: Die Damen müssen sich zunächst bewerben und es gibt strikte Regeln. Beispielsweise dürfen in England nur Frauen zwischen 18 und 39 Jahren mitmachen – in den USA werden Frauen zwischen 21 und 49 Jahren angesprochen.



Auch attraktiv sollen die Teilnehmerinnen sein und möglichst im normalen Leben eine Beziehung mit einem Mann haben. Der Mann erfährt allerdings nichts davon, was in den Clubs so vor sich geht: Fotos sind ebenso verboten wie der Außenwelt zu viel über die Abenteuer im "Skirt Club" zu verraten. (cw)