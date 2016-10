London

Schöner kochen mit Sperma



kathryn / flickr) "Sperma ist ekelhaft", sangen mal Herrchens Frauchen – ein Kochkurs will das Gegenteil beweisen (Bild: (cc)

Direktlink | Herrchens Frauchen mit "Sperma ist ekelhaft" (1991)

Warum in der Küche nicht mal etwas Neues ausprobieren, zumal die Hauptzutat leicht zu bekommen und zudem kostenlos ist: In London soll erstmals ein Sperma-Kochkurs stattfinden."Die gesundheitlichen Vorteile von Sperma werden seit langem diskutiert, aber zum ersten Mal wird nun Amateurköchen gelehrt, wie man es als Kochzutat in Vorspeisen, Hauptgerichten, Desserts und Getränken verwenden kann", heißt es in der Einladung auf Wonderush . Wenn es mehr 30 Anmeldungen gibt, findet der Kurs statt."Der Gedanke, Sperma in die Küche zu bringen, wird sicherlich viele Menschen verschrecken", räumen die Veranstalter ein. "Für einige Personen ist die Idee des Verzehrens einer solchen intimen Substanz jedoch unglaublich erotisierend."Jeder Teilnehmer des Kurses sollte rund fünf Teelöffel (eigenes oder fremdes) Sperma mitbringen, um daraus unter anderem einen "Victoria Spooge Cake" zu backen oder einen "Schlong Island Iced Tea" zu mixen.Na, dann wünschen wir allen Teilnehmern: Wohl bekommt's! (mize)