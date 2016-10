"Raven's Touch"

Lesbische Liebe in der Wildnis

Bild vergrößern

Jetzt auf DVD: In dem US-Drama "Raven's Touch" kommen sich zwei sehr unterschiedliche Frauen näher – beide sind vor etwas auf der Flucht.



Kate Royce (Traci Dinwiddie) fährt mit ihren beiden Teenagern zum Campen an ein abgeschiedenes Plätzchen mitten in einem malerischen Waldgebiet. Sie hofft nicht nur, dass Jack endlich sein Smartphone weglegt und Maya über ihre erste große Liebe hinwegkommt. Kate versucht auch, ihrer gescheiterten Beziehung mit der Ex, Angela, zu entfliehen.



Im Wald machen sie rasch unliebsame Bekanntschaft mit der zurückgezogenen Künstlerin Raven (Dreya Weber), die sich augenscheinlich zu große Sorgen um die Unberührtheit des Waldes macht und ein dunkles Geheimnis mit sich trägt.



Ihr Nachbar Joe beruhigt Raven, die sich schließlich bei den Campern entschuldigt. Mit subtiler Leidenschaft spannt sich fast unmerklich ein Netz der Anziehung zwischen der resoluten und leicht esoterischen Raven und der bodenständigen Kate, das bald empfindlich gestört wird…



"Raven's Touch" ist der lang herbeigesehnte neue Film von Marina Rice Bader und Dreya Weber, den beiden Produzentinnen von ''A Perfect Ending" und 'Elena Undone". Pro-Fun hat ihn mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zur DVD Raven's Touch. Drama. USA 2015. Regie: Marina Rice Bader, Dreya Weber. Darsteller: Dreya Weber, Traci Dinwiddie, David Hayward, Victoria Park, Chris O'Neal, Nadège August, Kathe Mazur, Mike McAleer, Isla Weber. Laufzeit: 85 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 0. Pro-Fun Media