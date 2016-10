Ratgeber

Diese Singlebörsen für Schwule helfen allen Suchenden

Im Internet kann man den Partner fürs Leben oder auch nur für eine Stunde finden (Bild: (cc) Puparrazi PhotographY / flickr)

Neue Portale helfen dabei, sich durch den wachsenden Markt der Gay-Partnervermittlungen und einschlägigen Dating-Seiten zu kämpfen.



Die Partnersuche im Internet ist für mehr als die Hälfte der User sehr gut vorstellbar. Dabei gibt es aber mehr Angebote für Heteros als für Schwule. Wie man sich als homosexueller Mann auch im Netz dem Gay Dating widmen kann, dass soll dieser Ratgeber-Artikel klären.



Denn wer nicht die Zeit oder die Lust fürs Flirten in der Offline-Welt hat, der kann auch online nach dem richtigen Partner bzw. nach einem lockeren Flirt suchen – und vor allem: fündig werden.

Das Internet wird offener: Gay Dating kein Problem mehr

Ein offener Umgang mit allen Menschen ohne Ansehen deren Lebensstils – das ist ein Ideal, das man im Alltag kaum vorfindet. Im Internet jedoch kann man sich auf einige Seiten verlassen, dass sie User so annehmen wie sie sind.



Hinzu kommen jene Seiten, die auf spezielle Zielgruppen ausgelegt sind und ihnen eine Plattform geben. Dazu gehören nicht nur klassische Gay-Dating- Seiten. Selbst jene Plattformen, die für die Hetero-Partnervermittlung bekannt sind, haben sich schon der gleichgeschlechtlichen Partnervermittlung zugewandt – mit Angeboten wie gayPARSHIP etwa. Doch ist diese Singlebörse auch etwas für jeden?



Online-Dating-Portale stellen Singlebörsen vor



Welche Vorteile die einzelnen Angebote haben und welche Zielgruppen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein passendes Match finden werden, das klären Online-Dating-Portale. Unter anderem wurden die drei besten Gay-Dating-Seiten auf Singleboerse.info getestet. Bei den drei Angeboten handelt es sich um diese Services gayPARSHIP, gay.de und Grindr.



Auf der verlinkten Seite gibt es zu diesen Dating- und Flirt-Angeboten jeweils einen Testbericht mit zahlreichen Informationen, welche die Entscheidung für einen der Services leichter machen. Hinzu kommt, dass eine weitere Rubrik Dating-Seiten für Lesben vorstellt. Sagt also auch eurer besten Freundin Bescheid… Die dort getesteten Seiten heißen im Übrigen lesarion, Venus7 und Girlflirt.de.



Tipps für die Partner- und Flirtsuche im Netz



Zurück zum Gay Dating: Neben den besagten Tests und Erfahrungsberichten bietet das Portal auch hilfreiche Tipps fürs Agieren und Reagieren. Gerade Neulinge werden hier hilfreiche Hinweise für ihr Profil und die weitere Handhabung des Online Dating finden. Zudem werden Lösungen für unterwegs vorgestellt – denn nur von zuhause aus auf die Suche zu gehen, das ist auf Dauer eher langweilig.



Neben allen Tipps und Tricks fürs Gay Dating im Netz werden aber auch Themen wie der Datenschutz und die Nutzerfreundlichkeit der Seiten angeschnitten. Ein umfassendes Angebot also – es ist zudem kostenlos und bedarf keiner Anmeldung. Also alles komplett unverbindlich!



Partnersuche, Singlebörse oder Casual Dating



Zuerst sollte man sich natürlich darüber im Klaren sein, ob man den Partner fürs Leben sucht, einen Flirt nach dem Motto "Alles kann, nichts muss" will, oder ob es bei einem einmaligen Treffen bleiben soll. Dann kann man die richtige Seite oder App fürs Gay Dating aussuchen und diese nutzen. Hilfe bei der Auswahl bieten Online-Dating-Portale wie Singleboerse.info und deren Testberichte. Hier kommen echte Erfahrungen mit gut recherchierten Fakten zu den einzelnen Anbietern zusammen und formen ein Gesamtbild, das hilft, sich durch den wachsenden Markt der Gay-Singlebörsen zu kämpfen. (av)