LiSL-Bundestreffen

Liberale Schwule und Lesben fordern Renten-Option bei §175-Entschädigung

Am Wochenende fand die Bundesmitgliederversammlung der Liberalen Schwulen und Lesben im Thomas-Dehler-Haus statt (Bild: LisL Deutschland)

Die Homo-Gruppe der FDP möchte Opfern des Paragrafen 175 die Möglichkeit geben, ihre Entschädigung in eine Rente umwandeln zu können.



Die Bundesmitgliederversammlung der Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL) hat am Wochenende bei ihrer Tagung in Berlin einstimmig eine Resolution zur Entschädigung der Opfer des früheren Paragrafen 175 beschlossen. Darin fordern die Mitglieder der FDP-Vorfeldorganisation eine Renten-Option bei der Entschädigung, wie es sie bereits bei den SED-Opferrenten gegeben hatte.



Die Renten-Option sei wichtig, da diese anders als eine Bar-Entschädigung nicht auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden würde. Für manche Opfer sei das entscheidend, z.B. wenn ein Mann inzwischen hochbetagt im Pflegeheim lebt. Von einer Bar-Entschädigung hätten viele nichts.



Außerdem fordert die Gruppe eine nennenswerte kollektive Entschädigung durch eine Zahlung an die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, deren Aufgabe es ist, das erlittene Unrecht der schwulen Männer in der Vergangenheit aufzuarbeiten und durch Bildung neuer Diskriminierung entgegen zu wirken. Die Organisation fordert konkret, das Stiftungskapital um die Summe von 50 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt aufzustocken.



Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte am vergangenen Freitag seinen Gesetzentwurf zur Abstimmung an seine Kabinettskollegen weitergeleitet. Neben einer Kollektiventschädigung können noch lebende Verurteilte mit einer Entschädigung von 3.000 Euro pro Urteil und 1.500 Euro pro angefangenem Jahr eines Freiheitsentzugs rechnen (queer.de berichtete). (pm/cw)