Bisexuelle Männer verdienen weniger als Schwule

Laut einer britischen Studie verdienen Schwule und heterosexuelle Männer für die gleiche Arbeit das gleiche Geld. Bisexuelle Männer erhalten dagegen ein weit niedrigeres Gehalt.



Bisexuelle Männer verdienen in Großbritannien rund ein Drittel weniger als heterosexuelle Männner oder Schwule. Das ist das Ergebnis einer am Sonntag veröffentlichten Studie von Professor Alex Bryson vom Institute of Education des University College London. Er wertete offizielle Daten aus den Jahren 2011 und 2012 von 20.000 Arbeitnehmern, die für 2.000 verschiedene Arbeitgeber arbeiteten, aus. Dabei errechnete er, dass der Bruttoverdienst bei bisexuellen Männern im Durchschnitt umgerechnet 10,54 Euro beträgt. Bei heterosexuellen Männern liegt er jedoch bei 13,81 Euro, bei schwulen Männern sogar bei 14,97 Euro.



Offen schwule Männer arbeiten allerdings im Schnitt in besseren Jobs. Vergleicht man das Einkommen für die gleiche Arbeit, verdienen heterosexuelle Männer fünf Prozent mehr als schwule Männer. Dieses Ergebnis sei aber nicht statistisch signifikant, so Bryson. Bisexuelle Männer erhielten dagegen für die gleiche Arbeit noch immer 20 Prozent weniger als heterosexuelle Männer – das ist ein erheblicher Unterschied.

Unterschiede bei Frauen geringer

Bei Frauen ging das Ergebnis wegen der sexuellen Orientierung nicht so weit auseinander: Demnach verdienten lesbische Frauen im Schnitt 11,09 Euro pro Stunde, bei heterosexuellen Frauen waren es 11,20 Euro. Auch hier lagen allerdings bisexuelle Frauen zurück, mit 10,76 Euro.



Bryson erklärte, dass die Studie "mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet". So gehe aus der Befragung nicht hervor, ob der Arbeitgeber sich überhaupt der sexuellen Orientierung seiner Angestellten bewusst war. Zudem würde der Unterschied zwischen schwulen und heterosexuellen Männern vielen früheren Untersuchungen widersprechen.



Studien zu Gehaltsvergleichen von Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen kamen in der Vergangenheit zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Allerdings zeigten Untersuchungen immer wieder, dass immer noch viele Schwule und Lesben ihrer sexuelle Orientierung an ihrem Arbeitsplatz geheim halten, weil sie berufliche Nachteile fürchten. Eine US-Studie kam 2011 außerdem zu dem Ergebnis, dass schwule Arbeitsuchende bei gleicher Qualifikation eine 40 Prozent niedrigere Chance als Heterosexuelle haben, ein Vorstellungsgespräch zu erhalten (queer.de berichtete). (dk)