Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Jeder fünfte Bayer lehnt Schwule und Lesben ab

54 Prozent der Bayern zeigen keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegenüber Lesben und Schwulen – bei Muslimen sind es nur elf Prozent (Bild: (cc) mhobl / flickr)

Ein neue Studie zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kommt zu erschreckenden Ergebnissen – Homosexuelle haben es als Minderheit noch vergleichsweise gut.



Hass auf Minderheiten ist ein verbreitetes Phänomen in Bayern, insbesondere die Abwertung von Muslimen, Langzeitarbeitslosen, Sinti und Roma und Flüchtlingen. Dies ist ein zentrales Ergebnis einer ersten bayernweiten Erhebung, die am Montag in München präsentiert wurde. Aber auch Juden und Homosexuellen schlägt im Freistaat Ablehnung entgegen.



Dr. Christian Ganser vom Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat für seine Studie das sozialwissenschaftliche Konzept "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" (GMF) angewandt, das in bundesweiten Untersuchungen bereits regelmäßig herangezogen wird, um die Einstellungen gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen zu erfassen.

Über die Hälfte der Bayern hat mit Homosexualität kein Problem

Demnach sind 56 Prozent der Bayern Muslimen gegenüber ablehnend eingestellt: Sie zeigten in der Studie eine "mittlere" oder "starke" GMF. Jeweils 35 Prozent mögen weder Sinti und Roma noch Arbeitslose. Flüchtlingen lehnen 32 Prozent ab. Mit 21 Prozent bei Juden und 19 Prozent bei Schwulen und Lesben fällt die Ablehnung vergleichsweise gering aus. 54 Prozent der befragten Bayern erklärten, überhaupt nichts gegen Homosexuelle zu haben.







Eine feindliche Einstellung gegenüber Ausländern allgemein sowie klassischer Rassismus finden laut der Studie kaum Zustimmung in Bayern. Weitere Ergebnisse: Frauen neigen in einem geringeren Maße zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als Männer. Eine starke Identifikation mit Deutschland und ein geringes Vertrauen in politische Institutionen gehen mit höherer GMF einher. Zudem zeigen sich deutliche bildungsspezifische Effekte.



Die wissenschaftliche Erhebung "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Bayern" führte das Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität im Frühjahr 2016 durch. Dafür wurden Menschen in 1.731 bayerischen Haushalten befragt. Der Forschungsbericht wurde bereits online veröffentlicht. In den kommenden Monaten wird die Studie zudem auf verschiedenen Veranstaltungen in Bayern präsentiert. (cw)