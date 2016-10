Kampagne "Frei und gleich"

Bewegender UN-Film zur "Intersex Awareness"





Zum Intersex Awareness Day am 26. Oktober haben die Vereinten Nationen einen bewegenden Kurzfilm veröffentlicht.



Die Kampagne "Frei und gleich" des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte wirbt in einem rund zweiminütigen Video dafür, dass Eltern ihre Kinder annehmen, auch wenn sie intersexuell zur Welt kommen. In dem Kurzfilm heißt es, dass laut Studien bis zu 1,7 Prozent der geborenen Babys mit intergeschlechtlichen Merkmalen auf die Welt kommen – die also hinsichtlich ihres chromosomalen, genetischen oder anatomischen Geschlechts von der üblichen medizinischen Vorstellung männlicher und weiblicher Körper abweichen. Die klare Botschaft des Films: Die Kinder "sind perfekt, so wie sie sind." Niemand sollte versuchen, den Babys krampfhaft ein Geschlecht aufdrücken zu wollen.





Direktlink | Die UN veröffentlichte dieses Video auf Youtube am Montag.

Anlass für das Video ist der Intersex Awareness Day, der vor genau 20 Jahren bei einer Konferenz von Kinderärzten im amerikanischen Boston ins Leben gerufen worden war. Er findet seither allljährlich am 26. Oktober statt. Der Tag ist bislang außerhalb der USA, Kanadas und Australiens noch praktisch unbekannt. Mit dem Video wollen die Vereinten Nationen das ändern.Intersexualtität beschäftigt derzeit in Deutschland und Österreich auch die Gerichte: In Linz klagte eine intersexuelle Person auf Eintragung des Geschlechts "inter", "anders" oder "X" im Personenstandsregister – bislang ohne Erfolg ( queer.de berichtete ). In Karlsruhe muss sich das Bundesverfassungsgericht mit einer ähnlichen Frage beschäftigen ( queer.de berichtete ).Die UN-Kampagne "Frei und gleich" hatte bereits Anfang des Jahres mit der Veröffentlichung von queeren Briefmarken für Aufmerksamkeit gesorgt ( queer.de berichtete ). (dk)