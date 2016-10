US-Kirche

Mormonen gehen ein wenig auf Schwule und Lesben zu

Im Film "Latter Days" aus dem Jahr 2003 (mit Steve Sandvoss und Joseph Gordon-Levitt) wurde thematisiert, wie gnadenlos die Kirche gegen Schwule vorgeht (Bild: TLA Releasing)

Die US-Glaubensgemeinschaft will Homosexuelle nicht mehr grundsätzlich ausschließen. Sie dürfen aber keine sexuellen Beziehungen eingehen.



Die Mormonenkirche hat am Dienstag erstmals erklärt, dass Schwule und Lesben unter bestimmten Bedingungen als Kirchenmitglieder willkommen seien. Außerdem erwähnte die amerikanische Glaubensgemeinschaft zum ersten Mal, dass Transsexualität existiert. Diese Aussagen sind am Dienstag auf der neuen Kirchen-Website mormonandgay.lds.org veröffentlicht worden.



Auf der Seite erklärt Kirchenführer L. Whitney Clayton in einer Videobotschaft: "Ich spreche direkt die Kirchenmitglieder an, die gleichgeschlechtliche Reize empfinden oder sich als schwul, lesbisch oder bisexuell bezeichnen. Wir wollen euch wissen lassen, dass wir euch lieben. Ihr seid willkommen. Wir wollen, dass ihr Teil unserer Gemeinden seid."



Die Kirche aus Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah stellt auf der neuen Website mehrere homosexuelle Mormonen vor, die ihre Geschichte erzählen. Erstmals werden in einem FAQ-Abschnitt (PDF) auch transgeschlechtliche Menschen erwähnt: "Viele der Prinzipien dieser Website (zum Beispiel Eingliederung und Wohlwollen) treffen auch auf Gläubige zu, die Gender-Dysphorie erleben oder sich als transgender bezeichnen." In der Vergangenheit hatte die Kirche die Existenz von Transsexualität bestritten. Im Januar kündigten aber Anführer der Kirche in Interviews an, sich mit den "einzigartigen Problemen einer Transgender-Situation" auseinanderzusetzen.

Mormonenkirche erwartet zölibatäres Leben

Freilich heißt die neue Botschaft nicht, dass sich die Kirche fortan für die Gleichbehandlung von sexuelle Minderheiten ausspricht: Auf der Website wird etwa bekräftigt, dass die Kirche die Ehe weiterhin als eine Verbindung "zwischen einem Mann und einer Frau" ansieht. Auch sexuelle Beziehungen seien nur zwischen Mann und Frau "angemessen".



Auch die vorgestellten schwulen und lesbischen Gläubigen brüsten sich damit, zölibatär zu leben. Immerhin stellt der vorgestellte Mormone Josh fest: "Ein zölibatäres Leben als Single und als schwules Mitglied in der mormonischen Kirche zu leben, das ist hart."



Die Kirche macht auf der Seite keine Zugeständnisse an sexuell aktive Schwule und Lesben oder Regenbogenfamilien. Erst vor rund einem Jahr hatten die Mormonen für Empörung gesorgt, als sie beschlossen hatten, Kinder aus Regenbogenfamilien aus der Kirche auszuschließen (queer.de berichtete). Verheiratete gleichgeschlechtliche Paare und deren Kinder wurden im offiziellen Kirchen-Jargon als "Abtrünnige" gebrandmarkt.

Kirche engagiert sich auch politisch gegen LGBTI-Rechte

Die Mormonenkirche ("Kirche der Heiligen der letzten Tage") gehört seit Jahren zu den homo- und transphobsten Glaubensgemeinschaften der Vereinigten Staaten. Sie engagiert sich auch politisch gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben. Der größte politische Erfolg war die Unterstützung des Volksentscheids "Proposition 8" im Jahr 2008, der die vorläufige Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Kalifornien zur Folge hatte (queer.de berichtete). Mormonen investierten dabei Millionen von Dollar in den Wahlkampf. Das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben wurde schließlich rund fünf Jahre später in den ganzen USA vom Supreme Court aufgehoben (queer.de berichtete).



Insgesamt gehören der 1830 gegründeten Kirche weltweit rund 15 Millionen Menschen an, davon rund die Hälfte in den Vereinigten Staaten. Im Bundesstaat Utah stellt sie die Bevölkerungsmehrheit und beeinflusst die Politik entscheidend mit.



Die Mormonen berufen sich sowohl auf die Bibel als auch auf das "Buch Mormon", das die Geschichte des auserwählten Volkes von Israel nach Nordamerika verlagert. Eines der traditionellen Hauptmerkmale der Kirche war die Unterstützung von Polygamie, von der sie sich aber heute offiziell distanziert.



Zu den bekanntesten Mormonen zählen unter anderem Mitt Romney, der republikanische Präsidentschaftskandidat 2012, "Twilight"-Autorin Stephenie Meyer und Fernsehproduzent Glenn A. Larson ("Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann", "Knight Rider", "Quincy", "Ein Colt für alle Fälle", "Kampfstern Galactica"). (dk)