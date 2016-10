Hochzeitsglocken!

Gibraltar: Parlament winkt einstimmig die Ehe für alle durch

Auch Gibraltar schmeißt das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben über Bord (Bild: (cc) Andres Alvarado / flickr)

Auf der gesamten Iberischen Halbinsel sind Schwule und Lesben in Kürze gleichgestellt: Nach Spanien und Portugal öffnet auch Gibraltar die Ehe.



Das Parlament von Gibraltar hat am Mittwoch einstimmig der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben im britischen Überseegebiet an der Südspitze der Iberischen Halbinsel zugestimmt. Via Twitter erklärte Regierungschef Fabian Picardo, die Entscheidung sei ein Meilenstein für Gibraltar und das Parlament.





Im weniger als 30.000 Einwohner zählenden Gebiet, das mit 6,5 Quadratkilometern so groß ist wie ein kleines Dorf in Deutschland, wurde Homosexualität erst 1993 legalisiert. Seit 2014 können gleichgeschlechtliche und verschiedengeschlechtliche Paare eingetragene Partnerschaften eingehen.Die LGBTI-Organisation Equality Rights Group of Gibraltar begrüßte die Entscheidung. Heute sei ein "glücklicher und lange erwarteter Tag", hieß es in einer Pressemitteilung Im Gesetz gibt es die Einschränkung, dass Pfarrer sich weigern dürfen, eine gleichgeschlechtliche Eheschließung durchzuführen. In letzter Minute wurde auch der Antrag gestellt, dass Standesbeamte dieses Recht ebenfalls erhalten sollten. Diese Ergänzung wurde aber mit elf gegen vier Stimmen abgelehnt. Die Regierung aus Picardos Socialist Labour Party und einer liberaten Partei hat im Parlament zehn Sitze, die Opposition aus einer konservativen Partei und einer unabhängigen Politikerin sieben.Zwar hatte Großbritannien bereits 2014 die Ehe für Schwule und Lesben in England, Wales und Schottland geöffnet, allerdings galt das Gesetz weder für Nordirland noch für autonome Kronbesitzungen und Überseegebiete. Seit letztem Jahr haben aber bereits die der Krone unterstellten Kanalinseln Jersey und Guernsey sowie die in der Irischen See gelegene Isle of Man die Gleichstellung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht beschlossen. (dk)