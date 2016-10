Der Minister wünscht sich was...

Aktuelle Wochen-Umfrage Was wird mit dem Gesetzentwurf von Heiko Maas zur Rehabilitierung der verurteilten Schwulen passieren?

Das Aufhebegesetz wird noch in dieser Legislaturperiode ohne große Änderungen verabschiedet.

Der Entwurf wird auf Druck von CDU/CSU "verwässert", etwa durch geringere Entschädigungen.

Der Gesetzentwurf wird nachgebessert (höhere Entschädigung, Einbeziehung von Ermittlungsverfahren etc.)

In dieser Legislaturperiode wird es zu keiner Rehabilitierung und Entschädigung kommen.

