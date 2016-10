Neue Folgen?

Gerüchte über neue "Will & Grace"-Staffel

Kuscheln Grace und Will bald wieder miteiannder? (Bild: NBC)

Kehrt die schwule Kultserie "Will and Grace" zurück? Nach einer Kurz-Webisode berichten US-Medien von konkreten Planungen für ein Revival.



In Hollywood gibt es Pläne, neue Episoden der vor zehn Jahren eingestellten Serie "Will and Grace" zu drehen. Das berichtet unter anderem das gewöhnlich gut informierte Magazin "Variety". Demnach gebe es Diskussion "in der Frühphase", die Serie wiederzubeleben. Verträge seien bislang noch nicht ausgehandelt oder gar unterzeichnet worden.



Dem Bericht zufolge war der Sender NBC, der die Serie zwischen 1998 und 2006 ausgestrahlt hatte, sehr glücklich über eine knapp zehnminütige Webisode über die amerikanische Präsidentschaftswahl, die im September kostenlos auf Youtube und anderen Videoportalen veröffentlicht wurde (queer.de berichtete). Darum sei man in Gesprächen mit den vier Hauptdarstellern und den Produzenten der Serie.



Laut dem "Hollywood Reporter" kann sich NBC eine zehnteilige Miniserie in der Hauptsendezeit vorstellen. Es gibt aber auch Gerüchte, wonach es ein Streamingdienst wie Netflix dem großen Fernsehsender die Serie unter der Nase wegschnappen könnte. Netflix drehte bereits neue Folgen der von TV-Sendern eingestellten Serien "Full House" und "Gilmore Girls". (cw)