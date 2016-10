Festredner beim AGA Unternehmensverband

Homophobe Rede: Günther Oettinger warnt vor "Zwangs-Homoehe"

Günther Oettinger ist seit 2010 EU-Kommissar in Brüssel. Als Ministerpräsident von Baden-Württemberg hatte sich der CDU-Politiker geweigert, ein Grußwort für den CSD Stuttgart zu verfassen (Bild: (cc) Innovation Union / flickr)

Der designierte EU-Haushaltskommissar wurde am Mittwochabend bei einer reaktionären und rassistischen Ansprache gefilmt.



Nur kurz nachdem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag ankündigte, dass der CDU-Politiker und derzeitige EU-Kommissar für digitale Wirtschaft Günther Oettinger im kommenden Jahr zum Haushaltskommissar aufsteigen soll, könnte ein am selben Tag veröffentliches Video die neue Karriere schon wieder beenden. Der gut dreimütige Clip, aufgenommen am Mittwoch, zeigt Auszüge einer homophoben und rassistischen Rede des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten.



"Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld, der komischen Maut, die wohl nicht kommen wird, bald noch mit der Pflicht-Homoehe, wenn sie eingeführt wird – die deutsche Tagesordnung erfüllt meine Erwartungen an deutsche Verantwortung in keiner Form", schimpfte Oettinger als Festredner beim 27. "EuropaAbend" beim AGA Unternehmensverband in Hamburg.

Chinesen "mit schwarzer Schuhcreme gekämmt"

Vor rund 200 geladenen Gäste sollte der EU-Kommissar zum Thema "Wirtschaft und Solidarität im digitalen Zeitalter – wie sichern wir Europas Zukunft?" reden. Doch in seiner freien Ansprache offenbarte Oettinger vor allem ein reaktionäres Menschenbild. Als er in Bezug auf Chinesen von "Schlitzohren und Schlitzaugen" gesprochen haben soll, entschloss sich Sebastian Marquardt, einer der Gäste im Saal, den Rest der Festrede mit seinem Handy aufzunehmen und zu veröffentlichen.



In dem Video, das mehrere Auszüge aneinanderreiht, ist neben der Warnung vor der "Zwangs-Homoehe" noch zu sehen, wie Oettinger über eine neunköpfige Delegation aus China lästert, die zu einem Treffen mit der EU angereist war: "Alle: Anzug, Einreiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt."



Gleichzeitig hatte Oettinger in seiner Rede für eine wertebestimmte Politik geworben, die nicht nur Wirtschaftsinteressen verfolgt. "Wollen wir nur S-Klasse oder wollen wir auch Werte exportieren?", fragte der EU-Kommissar rhetorisch: "Wollen wir unser Menschenbild mit einbringen in die globale Diskussion?"



Das Büro von Günther Oettinger lehnte es bislang ab, das Video zu kommentieren. Der 63-Jährige ist seit November 2014 EU-Kommissar für digitale Wirtschaft. Zuvor war er für das Energieressort verantwortlich. Vor seinem Wechsel nach Brüssel war Oettinger von 2005 bis 2010 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Bis heute ist er Mitglied im Bundesvorstand der CDU. (cw)