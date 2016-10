Alternative für Deutschland

Frauke Petry begründet Eheverbot für Lesben und Schwule

Frauke Petry ist neben Jörg Meuthen Sprecherin des Bundesvorstands der Alternative für Deutschland. Außerdem ist sie Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen und Fraktionsvorsitzende der AfD im Sächsischen Landtag (Bild: (cc) Metropolico.org / flickr)

Die AfD-Vorsitzende warf Bundesjustizminister Heiko Maas vor, mit seiner Forderung nach einer rechtlichen Gleichstellung "klassische Familien" zu bestrafen.



Die Bundessprecherin der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) Frauke Petry hat sich erneut für die Diskriminierung von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Anlass war die Forderung von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nach Ehe-Öffnung in einem Brief zum fünften Geburtstag der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (queer.de berichtete).



"Herr Maas möchte die Ehe für alle und übersieht dabei, dass es die klassische Familie ist, die dem Land Kinder schenkt", schrieb Petry am Freitag auf Facebook. Hinter dem Vorstoß des SPD-Politikers vermutete sie taktische Erwägungen: "Der Bundestagswahlkampf rückt näher. Höchste Zeit für den Justizminister sein Wahlkampfthema auf den Tisch zu legen: die Ehe für alle", so die AfD-Chefin. "Nachdem CDU und SPD bis zur Unkenntlichkeit thematisch miteinander verschmolzen sind, möchte er jetzt schnell auf Konfrontationskurs mit dem bisherigen Koalitionspartner gehen."



Die AfD hingegen bekenne sich "zur traditionellen Familie als Leitbild". Ehe und Familie stünden nicht nur unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes, letztere sei die "Keimzelle für unsere Zukunft", erklärte Petry. "Mutter und Vater sorgen in dauerhafter gemeinsamer Verantwortung für ihre Kinder. Eine attraktive Familienpolitik muss Menschen belohnen, die sich für Nachwuchs entscheiden." (cw)