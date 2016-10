Niedersachsen

JU-Landeschef für die Ehe für alle

Tilman Kuban ist seit 2014 Landesvorsitzender der Jungen Union Niedersachen. Er ist außerdem Mitglied im CDU-Bezirksvorstand Hannover (Bild: JU Niedersachsen)

Die CDU müsse ihre Politik hinterfragen, fordert der Landesvorsitzende der Jungen Union Niedersachen Tilman Kuban.



Der Landesvorsitzende der Jungen Union (JU) Niedersachen Tilman Kuban hat sich für die völlige Gleichstellung von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Die CDU müsse ihren bisherigen Kurs hinterfragen, schrieb der 29-jährige Jurist in einem am Freitag veröffentlichen Kommentar für die "Huffington Post".



Kuban erinnerte daran, dass Scheidungen, Alleinerziehende oder außereheliche Kinder vor ein paar Jahren noch verpönt waren. "Heute ist dies ganz normal. Und ich bin mir sicher, dass auch die Homo-Ehe in zehn Jahren ganz normal sein wird, und die CDU tut gut daran, sich hier zu hinterfragen."



Der JU-Landeschef machte sich in seinem Text insbesondere für das volle Adoptionsrecht stark: "Wer ein Kind in Deutschland adoptieren möchte, muss ein aufwändiges, intensives Verfahren durchlaufen und dabei sehr viel Persönlichkeit preisgeben", schrieb Kuban. "Ich denke, dass so manches Kind daher besser bei zwei homosexuellen Menschen aufwächst, die diesen harten Test bestanden haben, als in einer Familie, die das Jugendamt schon seit Jahren im Blick hat."



Auf ihrem Deutschlandtag im vergangenen Jahr hatte sich die CDU-Nachwuchsorganisation auf Bundesebene knapp gegen eine Gleichstellung von Lesben und Schwulen im Adoptionsrecht ausgesprochen (queer.de berichtete). (cw)