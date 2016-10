> Home > Boulevard > Deutschland Heute, 07:11h Teilen: | Auerbach Schwuler Rentner ermordet: Polizei sucht Zeugen Der alleinlebende Rentner Frank T. (li.) wurde am 11. Juli ermordet – die einzige Spur bislang ist ein möglicher unbekannter Besucher (re.), von dem es nur ein Phantombild gibt (Bild: Polizei Zwickau) Am 11. Juli wurde der 72-jährige Frank T. erstochen in seinem Wohnhaus in Auerbach aufgefunden – mit einem Phantombild wird nach einem möglichen Besucher gefahndet.



Über drei Monate nach einem Mord an einem homosexuellen Rentner in Sachsen gibt es noch immer keine heiße Spur nach dem Täter. Der 72-jährige Frank T. war am 11. Juli erstochen in seinem Wohnhaus in Auerbach-Mühlgrün, in dem er allein lebte, aufgefunden worden.



Viele Umstände der Tat sind bislang unklar. So wurde etwa die Tatwaffe nicht gefunden. Einen Raubmord schließen die Ermittler aus, da nichts gestohlen wurde. "Es gibt keine Anhaltspunkte, dass der Täter aus dem Strichermilieu kommt", stellte zudem Staatsanwalt Jürgen Pfeiffer gegenüber der "Bild"-Zeitung klar.



Mit Hilfe eines Phantombilds suchen die Ermittler seit Wochen nach einem Zeugen, der etwa zwei Wochen vor der Tat am Haus des Opfers gesehen wurde. Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hatte schwarz gefärbtes Haar. Bekleidet war er mit einer Jeanshose, einem T-Shirt und einer Jacke. Generell sei die Kleidung von hochwertiger Qualität. Der Mann sprach Deutsch. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei Zwickau unter Telefon (0375) 428-3333 entgegen.



Die Polizeidirektion bittet darüber hinaus um Hinweise, wo sich Frank T. in den Monaten vor seinem Tod aufhielt, mit welchen Personen er in diesem Zeitraum Kontakt hatte und wer ihn in seinem Haus in der Falkensteiner Straße besuchte. Der Rentner, der kein Auto besaß, soll häufig Ausflüge mit der Vogtlandbahn in andere Städte unternommen haben, unter anderem nach Kraslice in Tschechien. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgeschrieben. (cw) Links zum Thema:

» Zeugenaufruf der Polizei als PDF

