Kritik aus der Union

LSU "entsetzt" über Rede von Günther Oettinger

Günther Oettinger ist seit 2010 EU-Kommissar in Brüssel. Als Ministerpräsident von Baden-Württemberg hatte sich der CDU-Politiker geweigert, ein Grußwort für den CSD Stuttgart zu verfassen (Bild: (cc) Friends of Europe / flickr)

Die Lesben und Schwulen und der Union erwarten vom deutschen EU-Kommissar "eine Entschuldigung ohne Wenn und Aber".



Nach Grünen, Linken und SPD kommt nun auch aus der Union erste Kritik an dem CDU-Politiker Günther Oettinger, der am vergangenen Mittwoch in einer Rede vor dem AGA Unternehmensverband iin Hamburg gegen eine "Pflicht-Homoehe" wetterte und sich abfällig über Chinesen äußerte (queer.de berichtete).



"Der LSU Bundesverband zeigt sich entsetzt über die rassistischen und homophoben Äußerungen des EU-Kommissars Günther Oettinger", schrieben die Lesben und Schwulen in der Union auf ihrer Facebook-Seite. "Man kann niemanden zwingen, die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare zu befürworten. Aber Herr Oettinger hat mit seinen Bemerkungen – auch im Gesamtzusammenhang seiner Rede – nicht nur die Grenze des guten Geschmacks, sondern auch die des Anstands überschritten", erklärte LSU-Bundeschef Alexander Vogt.



In der Union gebe es viele Menschen, die sich für die völlige Gleichstellung einsetzen, schrieb Vogt. "Wir als LSU empfinden dies als Schlag ins Gesicht. Für uns ist das eine Frage des Menschenrechts und nichts, was man in schalen Altherrenwitzen ins Lächerliche zieht. Ich erwarte von Herrn Oettinger eine Entschuldigung ohne Wenn und Aber."



In einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt" hatte Guenther Oettinger zuvor seine "etwas saloppen" Äußerungen verteidigt und behauptet, die auf Video dokumentierten Zitate würden "ohne Zusammenhang" präsentiert (queer.de berichtete). (cw)