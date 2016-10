Das musste ja kommen

"Star Trek" als schwuler Porno



Statt Zoë Saldana und Zachary Quinto kuscheln in der XXX-Version Jordan Boss (rechts als Spock) und Michah Brandt (die bislang männlichsten Uhura der Trek-Geschichte)

Nachdem im neuesten Enterprise-Film "Star Trek Beyond" erstmals eine offen schwule Figur auf dem Bildschirm erschien, war es an der Zeit für ein Pornoversion für Männer. Eine zum luxemburgischen Porno-Giganten MindGeek gehörende US-Website hat pünktlich zu Halloween "Star Trek: A Gay XXX Parody" veröffentlicht, in der mehr als nur gephasert und gebeamt wird. Dazu gibt es einen (jugendfreien) Trailer, in dem versprochen wird, dass man hier in Regionen vordringen wird, "wo nie ein Gay zuvor gewesen ist". Vorsicht, das ganze ist sehr trashig.Es gibt bereits eine ganze Reihe solcher Pornoversionen von Blockbustern, darunter etwa Filme mit wohlklingenden Namen wie "Super Barrio Bros.", "Captain Americock", "Whorrey Potter", "Twinklight" oder "Drill Bill". Gamer kommen mit "Fuckemon Go" auf ihre Kosten ( queer.de berichtete ).Schwule Scifi-Fans, die statt auf Vulkanier eher auf Sturmtruppen und Darth Vader stehen, sind übrigens bereits im letzten Jahr bedient worden – mit ganz anständigen Spezialeffekten:Auch in anderen Ländern wurden Pornoversionen von Filmen gedreht. Aus Thailand kommt etwa eine ganz schwule Variante von "Jurassic World", auch wenn hier etwas an Spezialeffekten gespart wurde:Dazu der Trailer – man beachte besonders die Tanzeinlage, die in der Hollywood-Vorlage nicht vorkommt.