Neue Aufgabe

Conchita Wurst wird Jurorin beim RTL-Promicasting

Conchita Wurst widmet sich einer neuen Aufgabe (Bild: (cc) Global Panorama / flickr)

Der Kölner Sender RTL will mit einer Art Promi-Version von "The Voice of Germany" um Zuschauer buhlen – und heuert dafür die österreichische ESC-Siegerin an.



Conchita Wurst wird im kommenden Jahr in der RTL-Show "It Takes 2" als Jurorin zu sehen sein. Das teilte der Privatsender am Montag auf seiner Website mit. Neben Wurst sollen auch der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler sowie der irisch-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist Angelo Kelly ("Kelly Family") die Auftritte von noch nicht genannten Promis bewerten.



Laut RTL sollen insgesamt neun Prominente beim Gesangswettbewerb antreten. Die drei Juroren sollen die Promis coachen und in Duetten mit ihnen antreten. In der ersten Runde müssen die Juroren jedoch erst einmal ihre jeweiligen drei Promis auswählen, "und zwar nur aufgrund der Stimme, nicht wissend, um wen es sich handelt", wie der RTL-Pressetext verrät. Danach wählt das Studiopublikum in jeder Folge einen Promi aus der Show heraus. Das Konzept ähnelt der Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany", bei der ebenfalls Juroren nur aufgrund der Stimme einen Kandidaten in die nächste Runde befördern können.



Die insgesamt nur fünfteilige Show soll ab dem 8. November in Köln produziert werden, aber nicht vor nächstem Jahr ausgestrahlt werden. Eintrittskarten sind ab acht Euro erhältlich. Moderieren wird das RTL-Urgestein Daniel Hartwich und die Newcomerin Julia Krüger, die bisher unter anderem für den inzwischen eingestellten Sender Joiz arbeitete und für RTL II das Entertainment-Magazin "Klub" moderierte.

Fortsetzung nach Anzeige

Show bereits in den Niederlanden ein Erfolg

"It Takes 2" feierte diesen Frühling bereits im niederländischen Sender RTL 4 einen erfolgreichen Einstand. Produziert wurde die Reihe von der Firma des Medientycoons John De Mol, der unter anderem die Show "Big Brother" erfunden und weltweit vermarktet hatte. De Mol hatte auch "The Voice" ins Leben gerufen, daher sind die Parallelen zu dieser Castingshow wohl nicht zufällig.





Direktlink | In den Niederlanden gewann der Moderator Jan Versteegh den Wettbewerb

Conchita Wurst hat bereits RTL-Show-Erfahrung: Vor ihrem Erfolg beim Eurovision Song Contest war sie 2013 Kandidatin in der Castingshow "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika", in der vom Sender "zwölf luxusverwöhnte Promi-Ladys" in die afrikanische Wüste geschickt worden waren ( queer.de berichtete ). Wegen schlechter Quoten verzichtete RTL auf eine zweite Staffel. (dk)