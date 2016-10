Stellenausschreibung

Broken Rainbow Frankfurt sucht peer-to-peer-Berater_in für Trans*frauen

Der Verein Broken Rainbow e.V. ist Träger*in des Modellprojekts: Fachberatungsstelle für cis-lesbische und trans* Frauen, die Gewalt in ihrem sozialen Nahraum erlebt haben. Der Verein sucht daher ab Januar 2017 für die neu einzurichtende Beratungsstelle



eine peer-to-peer-Beraterin für Trans*frauen



mit dem Schwerpunkt Gewalt im sozialen Nahraum: Gewalt in Partner_innenschaften, durch Mitglieder der Herkunftsfamilien, im Freund_innenkreis usw.



Die peer-to-peer Berater_in hat folgenden Aufgaben- und Verantwortungsbereiche:

- Aufbau der psychosozialen Beratungsarbeit für die Zielgruppe der Trans*frauen

- Durchführung von telefonischen, persönlichen, digitalen Beratungen

- Dokumentation der Beratungsfälle

- Fachliche und sachliche Unterstützung der Leitung der Beratungsstelle, insbesondere bei der Öffentlichkeitsarbeit, der Vernetzung, insbesondere in die Selbsthilfestrukturen Trans* und der Konzipierung und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen



Die Berater*in sollte mitbringen:

- (Fach)Hochschulabschuss Sozialarbeit, Sozialpädagogik oder gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen, um entsprechende Tätigkeit auszuüben.

- Kenntnisse über häusliche Gewalt im nicht-heteronormativen Kontext

- Erfahrung in der psychosozialen Beratung besonders vulnerabler Gruppen

- Fähigkeit zu selbstständigem und teamorientierten Arbeiten

- Sicherer Umgang mit PC, Internet und Sozialen Medien



Wir bieten Ihnen:

- Die Aufregung, ein Modellprojekt zu implementieren

- Möglichkeiten zur Entwicklung innovativer Ansätze

- Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

- Ein Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 50%

- Eine Vergütung in Anlehnung an TVÖD SuE 11



Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 20.12.2016 an oben angeführte postalische Adresse oder per E-Mail an: frankfurt@broken-rainbow.de.



Bitte nutzen Sie als Anhang ein zusammengeführtes PDF-Dokument mit maximal 1 MB. Mit Fragen wenden Sie sich bitte an unser Büro unter Tel. (069) 7079 4300 (Sprechzeiten: dienstags 11-16h, donnerstags 14-17h und freitags 11-15h).



Broken Rainbow e.V., Kasseler Str. 1A, 60486 Frankfurt/Main