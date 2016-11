Römisch-katholische Kirche

Österreichische Bischöfe fordern: Keine Homo-Paare auf das Standesamt

Die österreichische Kirche will gleichgeschlechtlichen Paaren möglichst wenige Rechte zugestehen (Bild: flickr / Keoni Cabral / cc by 2.0)

Die katholische Kirche will eine Mini-Reform der Regierung zu eingetragenen Partnerschaften verhindern.



Die österreichische Bischofskonferenz hat sich am Dienstag gegen eine geplante Reform der rot-schwarzen Bundesregierung ausgesprochen, die einige Diskriminierungen von verpartnerten Paaren gegenüber heterosexuellen Eheleuten abbauen soll. Derzeit befindet sich eine Gesetzesnovelle in der Ressortabstimmung, die es beispielsweise gleichgeschlechtlichen Paaren erlauben soll, sich in Standesämtern zu verpartnern (queer.de berichtete). Gegenwärtig dürfen Schwule und Lesben ihre Verpartnerungen nur auf Bezirksverwaltungsbehörden eintragen lassen; in diesen Ämtern werden unter anderem Gewerbebewilligungen oder Führerscheine ausgegeben.



Peter Schipka, der Generalsekretär der Bischofskonferenz, kritisierte in einer mit den Bischöfen abgestimmten Stellungnahme an die Regierung die Absicht, Benachteiligungen von verpartnerten Homo-Paaren abzubauen, mit einem Verweis auf den "substanziellen Unterschied" zwischen Homo- und Hetero-Paaren. Bei die Einführung von Lebenspartnerschaften vor sieben Jahren habe sich die Regierung zu einem Abstandsgebot zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft bekannt, außerdem sei die Schlechterstellung von verpartnerten Homo-Paaren nach europäischem Recht möglich.



"Eine Änderung der Sachlage zu 2009 liegt nicht vor. Sie wird im vorliegenden Entwurf nicht einmal behauptet, geschweige denn begründet", so die Bischofskonferenz. Insofern müsse davon ausgegangen werden, dass "sachfremde, die Ehe in ihrer einzigartigen und von anderen Beziehungsformen klar abzuhebenden Bedeutung verkennende Erwägungen hinter dem vorliegenden Entwurf stehen."

Noch immer 30 Unterschiede zwischen Lebenspartnerschaft und Hetero-Ehe

Eine Gleichstellung für Homo-Paare würde es indes auch mit diesen Regierungsentwurf nicht geben: Sollte die Reform wie geplant umgesetzt werden, bestünden weiter noch 30 Unterschiede zwischen homosexueller Lebenspartnerschaft und heterosexueller Ehe.



Auch am Ehe-Verbot rüttelt die Regierung auf Druck der konservativen ÖVP derzeit nicht. Allerdings hat Bundeskanzler Christian Kern von der SPÖ angekündigt, eine neue Koalition mit der ÖVP nur einzugehen, wenn sie der Öffnung der Ehe zustimmt (queer.de berichtete)

Auch Warnung vor Leihmutterschaft und Kinderehen

Die Bischofskonferenz kritisierte neben der Teil-Gleichstellung von Homo-Paaren auch eine Reform der Anerkennung vorgeburtlich verstorbener Kinder und die erleichterte Anerkennung von im Ausland geschlossenen erfolgten Personenstandsfällen – also etwa Hochzeiten oder Geburten. Die Kirche äußerte die Befürchtung, dass damit unter anderem "Mehrfachehen, Zwangsehen mit Frauen und Minderjährigen", aber auch Leihmutterschaft anerkannt werden könnten.



Auch auf europäischer Ebene kämpft die katholische Kirche Österreichs gegen die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften: So unterstützt der Chef der Bischofskonferenz, der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, die Europäische Bürgerinitiative "Vater, Mutter, Kind", deren Ziel es ist, Ehe und Familie EU-weit rein heterosexuell zu definieren (queer.de berichtete). (dk)