BISS-Jahrestagung

Bundesregierung will homosexuelle Senioren unterstützen

Ralf Kleindiek (SPD) ist seit Januar 2014 beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Bild: BMFSFJ)

Staatssekretär Ralf Kleindiek (SPD) besuchte BISS-Jahrestagung in Hamburg.



Am 1. November fand ein Jahr nach Gründung der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS) die Jahrestagung des Vereins in Hamburg statt. In einer Rede vor den Vereinsmitgliedern sicherte Staatssekretär Ralf Kleindiek (SPD) aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Unterstützung der Bundesregierung zu.



"Wir wollen eine Gesellschaft, in der jeder Mensch so leben und so lieben kann, wie er will! Wir brauchen mehr Engagement gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Ich begrüße daher das Engagement von BISS ausdrücklich", sagte Kleindiek in seiner Rede. Er erinnerte daran, dass die Generation schwuler Männer, die heute alt wird, noch das große Unrecht staatlicher Verfolgung erlebt hat. Die geplante Rehabilitierung der Opfer des Paragrafen 175 sei auch ein Erfolg von BISS, die sich hierfür seit Längerem eingesetzt hatte.



Der Staatssekretär hob in seiner Rede auch hervor, dass im heute vielfältigeren Alter schwule Senioren und lesbische Seniorinnen in Deutschland erstmals sichtbar werden. "Wie die meisten älteren Menschen wollten auch sie so lange wie möglich selbstständig und selbstbestimmt leben – auch dann, wenn sie Hilfe und Pflege benötigen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Ministeriums. "Für schwule Senioren spielen Netzwerke, Freundschaften und nicht zuletzt auch die schwule Community eine große Rolle. Sie sind häufiger bereit, die Betreuung und Pflege von Freundinnen und Freunden zu übernehmen."



Die Seniorenpolitik der Bundesregierung wolle dies "mit guten Rahmenbedingungen unterstützen" und nehme auch "die Bedeutung einer sensiblen, an individuellen Biografien orientierten Altenpflege in den Blick". (cw/pm)