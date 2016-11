USA

Schmutziger Wahlkampf: Trump-Unterstützer outet Gegner

Der schwule Republikaner Chris Barron verbreitete auf sozialen Netzwerken stolz das Bild von Donald Trump mit der Regenbogenfahne (Bild: Twitter / @ChrisRBarron)

Homo-Hasser sind fest an der Seite von Donald Trump, der sich in den letzten Tagen des Wahlkampfes aber noch ein LGBTI-freundlicheres Image geben will.



Donald Trump wirbt sowohl um die Stimmen von Homo-Hassern als auch von Schwulen und Lesben: Während der republikanische Präsidentschaftskandidat bei einer Wahlkampfveranstaltung eine Regenbogenfahne mit der Aufschrift "LGBTs für Trump" in die Höhe hält, outet ein Unterstützer des 70-Jährigen in Utah dessen regionalen Gegenkandidaten Evan McMullin als schwul.



McMullin, ein konservativer früherer CIA-Agent, tritt in Utah als unabhängiger Präsidentschaftskandidat an – dort liegt der 40-Jährige laut einer aktuellen Umfrage mit 32 Prozent vor Trump (30 Prozent) und Hillary Clinton (24 Prozent). Experten gehen davon aus, dass Trump die sechs Wahlmänner im Mormonenstaat gewinnen muss, um eine Chance auf den Einzug ins Weiße Haus zu haben.



In einem automatisierten Werbeanruf, der laut der Tageszeitung "Salt Lake City Tribune" in den letzten Tagen an rund 200.000 Einwohner des Bundesstaates ging, stellt sich der rechtsextremistische Aktivist William Johnson als "Farmer und weißer Nationalist" vor, der vor der Wahl McMullins warnt: "Evan ist über 40 Jahre alt und nicht verheiratet; er hat noch nicht einmal eine Freundin. Ich glaube, dass Evan ein ungeouteter Homosexueller ist."







Evan McMullin hat die Chance, Utah zu gewinnen. Das letzte Mal gelang das einem Kandidaten, der weder den Republikanern noch den Demokraten angehört, im Jahr 1968

McMullin lehnt Ehe für alle ab

Als "Beweis" für diese Behauptung wird die Homosexualität von McMullins Mutter aufgeführt: "Er hat zwei Mütter. Seine Mutter ist eine Lesbe, die eine andere Frau geheiratet hat. Evan findet das in Ordnung", heißt es in dem Werbeanruf.

McMullin selbst hat sich in der Vergangenheit allerdings immer wieder gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht ausgesprochen. Als Mormone glaube er an die "Heiligkeit der Ehe", sagte er wiederholt. Er gab aber auch zu, dass seine Mutter eine andere Meinung habe. "Damit habe ich kein Problem. Ich habe sie sehr lieb und sie ist eine meiner besten Freundinnen. Sie ist eine wundervolle Mutter", sagte McMullin. Zu seinem eigenen Familienstand als ledig sagte er nur, dass er gerne heiraten würde, aber so viel gearbeitet habe, dass er die Richtige noch nicht getroffen habe.



Der Werbeanruf wurde von einem Super-PAC durchgeführt, einer weitgehend unregulierten Lobbygruppe, die offiziell nicht mit der Trump-Kampagne nicht koordinieren darf. Wegen der muslim- und ausländerfeindlichem Rhetorik des republikanischen Kandidaten während dieser Wahl allerdings mehr rassistische weiße Organisationen involviert als bei den letzten Wahlen – und alle unterstützen Trump. So gab es nicht nur in Utah automatisierte Werbeanrufe von Rechtsextremisten für Trump, sondern auch in Iowa, New Hampshire, Vermont und Minnesota. Zudem planen Rechtsextremisten am kommenden Wochenende in Pennsylvania eine gemeinsame Demonstration für Trump und wollen "Wahlbeobachter" in Wahllokale entsenden.

"LGBTs für Trump"

Am Sonntag appellierte Donald Trump allerdings auch an eine andere Wählergruppe: Bei einer Wahlkmapfveranstaltung im Bundesstaat Colorado hielt er eine Regenbogenfahne in die Höhe – allerdings falsch herum. Auf der Flagge war mit Edding zuvor "LGBTs für Trump" geschrieben worden. Chris Barron von der republikanischen LGBT-Organisation GOProud erklärte, dies sei ein Zeichen, dass Trump der "LGBT-freundlichste Präsidentschaftskandidat der Geschichte" sei.





Direktlink | Gesamte Rede von Trump in Greeley (Colorado). Am Anfang ist die Szene mit der Regenbogenfahne zu sehen.

Direktlink | Das Portal Rightwingwatch.org dokumentiert die Rede von Theordore Shoebat

Direktlink | Clinton-Rede in einem Homo-Club in Wilton Manors

Gleichzeitig gab es Kritik von Extremisten am Zeigen der Regenbogenfahne: So erklärte der Aktivist Theodore Shoebat, der sich als "militanter Christ" bezeichnet, dass Trump von Paypal-Mitgründer Peter Thiel korrumpiert werde. Thiel ist der prominenteste offen schwule Unterstützer Trumps. Shoebat sagte, er unterstütze deshalb Trump nicht mehr und fordere sogar die Exekution des Milliardärs, "weil er die Schwuchtelflagge hochgehalten hat".Trumps demokratische Herausforderin Hillary Clinton hat immer wieder betont, dass sie die bessere Kandidatin für LGBTI sei – und wird auch von LGBTI-Organisationen wie der Human Rights Campaign unterstützt. So warnte sie etwa bei einer Präsidentschaftsdebatte, dass die Ehe für alle mit einem Präsidenten Trump in Gefahr sei ( queer.de berichtete ). Für Entsetzen unter LGBTI-Aktivisten hatte im Juli bereits gesorgt, dass Trump den homophoben Hardliner Mike Pence zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt hatte ( queer.de berichtete ).Um ihre Position unter LGBTI zu stärken, trat Clinton am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung in einem Homo-Club in der Kleinstadt Wilton Manors in Florida auf. Auch hier warnte sie vor einem Präsidenten Trump: "Diese Wahl wird zeigen, ob es weiterhin Fortschritt geben wird oder ob uns alles wieder entrissen wird." (dk)