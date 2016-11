Aufruf

2000 Euro Preisgeld: Ideenwettbewerb für neues LSVD-Logo

Dieses altbekannte Logo soll im kommenden Jahr modernisiert werden (Bild: (cc) grueneberlin / flickr)

Der Lesben- und Schwulenverband will sein angestaubtes Logo modernisieren. Mit einem Ideenwettbewerb will Deutschlands einflussreichste LGBTI-Organisation einen zeitgemäßen Gesamtauftritt entwickeln.



Der LSVD-Bundesverband hat am Donnerstag einen Ideenwettbewerb für ein neues Logo gestartet. Bis zum 16. Januar 2017 können Interessierte Entwürfe einsenden, mit denen sich der Verband künftig bundesweit in Werbemitteln, im Netz und in Drucksachen optisch präsentieren soll. Dem Sieger des Wettbewerbs winkt ein Preisgeld von 2.000 Euro.



Die Organisation verwendet seit einem Vierteljahrhundert praktisch das selbe Logo. 1999 wurde mit der Umbenennung von "Schwulenverband" in "Lesben- und Schwulenverband" lediglich ein "L" hinzugefügt.



"Unser öffentliches Erscheinungsbild ist in die Jahre gekommen", erklärte daher der LSVD-Bundesverband. Man wolle einen "zeitgemäßen Gesamtauftritt" entwickeln, der "Dynamik und Diversität unseres stetig wachsenden Verbandes" unterstützen solle und so die Anliegen "auch optisch auf der Höhe der Zeit" präsentieren. Die Bandbreite der Entwürfe könne von der Auffrischung bis zu einer Neugestaltung des Logos und/oder des Erscheinungsbildes reichen.



In die Entscheidung, welcher Entwurf gewinnt, sollen auch die Meinungen der Landesverbände und der Öffentlichkeit einfließen. Der LSVD behält sich dabei vor, bei einem entsprechenden Votum das Preisgeld auf bis zu drei Teilnehmer aufzuteilen.



Der oder die Preisträger werden Ende Februar 2017 informiert und der Gewinnerentwurf öffentlich bekannt gegeben. Danach soll der neue Auftritt gegebenenfalls überarbeitet und beim LSVD-Verbandstag im April präsentiert werden. (pm/cw)

Anzeige