CDU-Politiker

Irmer warnt vor LGBTI-"Lobbyisten" an Schulen

Hans-Jürgen Irmer kann es nicht lassen: Schulaufklärung über Homosexualität ist dem erzkonservativen CDU-Politiker nicht geheuer

Vor zwei Jahren hatte Hans-Jürgen Irmer mit der Aussage "Homosexualität ist nicht normal" für Aufregung gesorgt. Jetzt macht der CDU-Politiker Stimmung gegen den hessischen Lehrplan zur Sexualerziehung.



Der hessische Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (CDU) wehrt sich gegen den von der schwarz-grünen Regierung beschlossenen Lehrplan zu Sexualerziehung, weil darin die "Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intersexuellen Menschen" zum offiziellen Unterrichtsziel erklärt wird. In der neuesten Ausgabe des von ihm herausgegebenen Anzeigenblatts "Wetzlar-Kurier" kritisierte er, dass der Lehrplan zu Lasten der heterosexuellen Ehe und Familie gehe und homosexuellen "Lobbyistengruppen" Tür und Tor öffne. Der Plan war im September von Kultusminister Alexander Lorz, einem Parteifreund Irmers, in Kraft gesetzt worden (queer.de berichtete).



Irmer zeigte sich in dem Artikel empört darüber, dass im Vergleich zum letzten Lehrplan aus dem Jahr 2007, der Homosexuelle nicht erwähnt hatte, eine "Akzentverschiebung weg von der Familie" stattfinde. Er bemängelte zudem, dass sich schon Grundschüler mit dem Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaften befassen sollen. Sein Vorschlag: Lehrer sollten erst über dieses Thema reden, "wenn Kinder Fragen stellen".

Irmer gegen SCHLAU & Co.

Ferner kritisierte der Abgeordnete, dass zu dem "sensiblen" Thema künftig Gruppen wie SCHLAU von Schulen eingeladen werden könnten. Das Projekt, das bereits wiederholt von Homo-Hassern zum Feindbild auserkoren wurde, bietet Aufklärung zu geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen durch junge Ehrenamtliche.



Irmer sieht damit "Lobbyisten" am Werk, "die natürlich als Betroffene nur das Ziel haben können, ihre Position zu vertreten." Das sei außerhalb der Schule in Ordnung, in ihr aber ein Verstoß gegen "das Gebot der Zurückhaltung" und das "sogenannte Indoktrinationsverbot".



Der CDU-Politiker kritisierte LGBTI-Aktivisten pauschal als intolerant: "Wünschenswert wäre es, wenn diejenigen, die Toleranz für ihre sehr unterschiedlichen Lebensentwürfe zu Recht einfordern, die gleiche Toleranz denen gegenüber aufbringen, die sich traditionellen Lebensvorstellungen verpflichtet fühlen."



In dem Artikel zitierte Irmer auch ein Gutachten des Anwalts Christian Winterhoff, der die Aufklärung über sexuelle Vielfalt an schleswig-holsteinischen Schulen als "Indoktrination" bezeichnete (queer.de berichtete). Was er nicht erwähnte: Das rechtlich fragwürdige Gutachten war von der homofeindlichen Organisation "Echte Toleranz e.V." in Auftrag gegeben worden, die fast ausschließlich gegen LGBTI-Schulaufklärung kämpft.



Das Gutachten wird auch immer wieder von der "Demo für alle" zitiert, mit der der Verein zusammenarbeitet. Das Protestbündnis bekämpft den Lehrplan mit einer Online-Petition mit bislang rund 22.000 Unterschriften und hatte am Sonntag erstmals in Wiesbaden eine Kundgebung gegen die Schulaufklärung abgehalten (queer.de berichtete). Redner betonten dabei immer wieder, dass gerade CDU-Abgeordnete und Mitglieder der Partei den Lehrplan bekämpfen sollten. Irmer schrieb in seinem Artikel, dieser habe "zu einigen Irritationen bei einer Reihe von Abgeordneten geführt".

Irmer hetzte gegen schwulen Lehrer

Der Kampf gegen die Anerkennung und gesellschaftliche Akzeptanz von Homosexualität prägt Irmers politisches Leben. 2004 hatte er etwa in seinem "Wetzlar-Kurier" gegen einen örtlichen schwulen Lehrer gehetzt, weil dieser ein Profil bei Gayromeo hatte und sich damit "prostituiert" habe (queer.de berichtete). 2014 sorgte er bundesweit für Aufregung, als er als schulpolitischer Sprecher seiner Fraktion erklärte: "Homosexualität ist nicht normal. Wäre sie es, hätte der Herrgott das mit der Fortpflanzung anders geregelt" (queer.de berichtete). Später ruderte er zurück, musste aber nach scharfer Kritik von seinen Ämtern zurücktreten (queer.de berichtete).



Irmer ist nicht nur wegen homophoben Äußerungen umstritten, sondern auch wegen Ausbrüchen gegen Ausländer und Muslime. So sorgte er 2010 für Aufregung, als er der neu vereidigten niedersächsischen Sozialministerin Aygül Özkan (CDU) vorwarf, dass sie wegen ihrer Religionszugehörigkeit keine deutschen Interessen vertreten könne. (dk)