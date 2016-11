Rainbow Cities Network

Magistratsbeschluss: Darmstadt wird Regenbogenstadt

Mit dem Beitritt zum Rainbow Cities Network will der grüne Oberbürgermeister Jochen Partsch ein Zeichen gegen Homophobie setzen.



Darmstadt tritt dem internationalen Rainbow Cities Network bei. Dies hat der Magistrat in seiner Sitzung am 2. November, beschlossen. Das 2013 gegründete Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die Diskriminierung von LGBTI auf kommunaler Ebene zu bekämpfen.



"Alle diese Menschen leben, arbeiten und wirken in unserer Stadt. Diese Vielfalt ist eine Bereicherung", erklärte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). "Allerdings ist es noch immer notwendig, politisch Position zu beziehen und deutlich zu machen, dass alle Lebensentwürfe gleichermaßen eine Berechtigung und einen Platz in unserer Gesellschaft haben."



Ziele des Rainbow Cities Network sind Erfahrungsaustausch und Vernetzung. 25 Mitglieder aus 13 europäischen Ländern sind bisher beigetreten, darunter die deutschen Städte Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Mannheim und München. Teilnahmebedingungen sind die Förderung einer LGBTI-Politik, die Benennung von eigenen Ansprechpartnern in der Verwaltung sowie ein aktiver Beitrag zum Austausch innerhalb des Netzwerks.



Im Rahmen der Arbeitsgruppe "Weltoffenes Darmstadt" förderte die hessische Stadt bislang den jährlichen Christopher Street Day und im Rahmen der CSD-Aktionswoche die Open-Air-Filmreihe "Filme gegen Angst". Die Errichtung eines Mahnmals für Verfolgte und Betroffene des Paragrafen 175 ist in Vorbereitung (queer.de berichtete).



"Der Beitritt zum Rainbow Cities Network ist daher eine sinnvolle weitere Maßnahme im Rahmen der bisherigen Aktivitäten, um sich gemeinsam mit vielen anderen deutschen und europäischen Kommunen deutlich gegen Homophobie zu positionieren", so Oberbürgermeister Partsch. (cw/pm)