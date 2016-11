Polizeibericht

Berlin: Mann an Tram-Haltestelle homophob beleidigt und angegriffen

In ihren zahlreichen Meldungen zu Vorfällen erwähnt die Polizei der Hauptstadt ausdrücklich mögliche homo- und transfeindliche Hintergründe (Bild: Sebastian Rittau / flickr / cc by 2.0)

Ein 24-Jähriger wurde eigenen Angaben zufolge von einem unbekannten Mann beleidigt und dann von einem später hinzugekommenen Unbekannten verletzt.



In der Nacht zum Sonntag ist es in Berlin zu einer offenbar schwulenfeindlich motivierten Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei meldet, wurde sie zu einem Einsatz nach Neu-Hohenschönhausen gerufen.



Ein 24 Jahre alter Mann zeigte an, dass er gegen 1.10 Uhr an der Tram-Haltestelle Falkenberger Chaussee Ecke Welsestraße mit einem ihm unbekannten Mann in Streit geraten sei und von diesem homophob beleidigt wurde. Wenig später sei ein weiterer Mann hinzugekommen, soll sich verbal an den Beleidigungen beteiligt und dem 24-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben.



Der Angegriffene sei dann geflüchtet, habe sich versteckt und die Polizei gerufen. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, lehnte laut Polizei eine ärztliche Behandlung aber ab. Eine sofortige Absuche nach den mutmaßlichen Angreifern verlief ohne Erfolg.



Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen. Die Berliner Polizei weist, anders als die Kollegen in den meisten anderen Städten, in ihren Berichten explizit auf mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten hin. (pm)