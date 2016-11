Landesbezirkskonferenz

Verdi-Mitglieder zeigen Oettinger die Rote Karte



Kalter Empfang für Oettinger (Bild: Anke Domscheit-Berg / Twitter)

"Eine Rede 'nicht frei von der Leber'", schrieb die "Stuttgarter Zeitung" über einen Auftritt von Günther Oettinger in Leinfelden-Echterdingen, dem ersten in Deutschland nach seiner Skandal-Rede über "Schlitzaugen" und die "Pflicht-Homoehe" Ende Oktober in Hamburg. Der EU-Kommissar war am Samstag zu Gast bei der Landesbezirkskonferenz von Verdi.Einige Gewerkschafter hatten wegen der rassistischen und homophoben Rede die Ausladung Oettingers verlangt, doch stattdessen wurde der CDU-Politiker mit stillem Protest empfangen. Zahlreiche Delegierte hielten für etwa eine Minute Schilder und Karten in die Höhe mit Aufschriften wie "Rote Karte gegen Homophobie" oder "Rote Karte gegen Homophobie". Oettinger saß derweil auf der Bühne auf einer Sessellehne und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.Während die Proteste gegen den EU-Kommissar aus der Politik langsam abflauen, scheinen nun die Kreativen am Zug zu sein: Oettingers englischsprachiges Entschuldigungs-Statement gibt es bereits als Remix. (mize)