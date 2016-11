Wegen Rede über "Pflicht-Homoehe"

CSD-Veranstalter fordern Entlassung von Günther Oettinger

Trotz seiner Entschuldigung steht der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger weiter in der Kritik (Bild: (cc) Friends of Europe / flickr)

Die Haltung des CDU-Politikers widerspreche dem Geist und den Werten der Europäischen Union, erklärte der CSD Deutschland e.V.



Der CSD Deutschland e.V., der Zusammenschluss der deutschen CSD-Veranstalter, hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker aufgefordert, den deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger zu entlassen. Anlass ist die homophobe und rassistische Rede des CDU-Politikers am Mittwoch vergangener Woche vor Unternehmern in Hamburg (queer.de berichtete).



"Mit den abfälligen Bemerkungen zur 'Pflicht-Homoehe' hat der Politiker Oettinger sehr deutlich gegen die Charta der Grundrechte der EU verstoßen", heißt es in einer am Sonntag verschickten Pressemitteilung des Vereins. "Vor allem Artikel 21 stellt klar, das Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Ausrichtung nicht toleriert werden. Die Äußerungen von Herrn Oettinger sind eindeutig diskriminierend und abfällig gemeint."



"Seit über 40 Jahren kämpfen engagierte Männer und Frauen darum, die Diskriminierung von homo-, bi- und transsexuellen Menschen abzubauen und die Homophobie aus den Köpfen zu bekommen", erklärte CSD-Deutschland-Vorstand Kai Bölle. "Wenn nun ein hochrangiger Politiker wie Günther Oettinger solche abwertenden Äußerungen in einer Rede macht, dann zeigt uns dies deutlich, wie weit der Weg noch ist."



Die Begründung, er habe "frei von der Leber gesprochen", ist nach Auffassung des Vereins "keine Entschuldigung, sondern das Eingeständnis, dass diese Ansichten zu den tiefen Überzeugungen des Günther Oettinger gehören". Diese Haltung widerspreche jedoch dem Geist und den Werten der Europäischen Union. (cw)