Österreich

Neos-Abgeordneter vergleicht Homo-Adoption mit Sklaverei

Bedauert mittlerweile seinen homophoben Stammtisch-Post: Christoph Vavrik zog 2013 für die liberalen Neos in den österreichischen Nationalrat ein (Bild: Neos)

Christoph Vavrik, Mitglied des österreichischen Nationalrats, empörte sich auf Facebook über "gesellschaftliche Abartigkeiten".



Mit einem homophoben Facebook-Post löste der österreichische Nationalratsabgeordnete Christoph Vavrik von der Partei Das Neue Österreich und Liberales Forum (Neos) einen Sturm der Empörung aus. Anlässlich der ersten Adoption eines Kindes durch ein homosexuelles Paar in Wien schrieb er Screenshots zufolge: "O tempora, o mores! Künftige Zivilisationen werden auf solche gesellschaftliche Abartigkeiten mit demselben Unverständnis blicken wie wir heute auf die Sklaverei…".



Nach heftiger Kritik aus der eigenen Partei und Rücktrittsforderungen der Grünen löschte Vavrik seinen Post und veröffentlichte stattdessen eine Entschuldigung: "In der Eile und in der Verknappung auf einen Satz (ich saß mit Freunden im Lokal) habe ich sowohl die falsche Wortwahl als auch einen falschen historischen Bezug gewählt", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. "Ich habe damit viele Menschen verletzt, ganz besonders schwule und lesbische NEOS Mitstreiter_Innen und Bürger_Innen. Das tut mir aufrichtig Leid."



Der 55-jährige Betriebswirt ist seit 2013 Mitglied des Nationalrats. Damals erreichten die Neos 5,0 Prozent der Stimmen und sind seitdem mit neun Abgeordneten im österreichischen Parlament vertreten. (cw)