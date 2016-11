Appell gegen den Stillstand

Grüne an Lammert: Bundestag muss Ehe für alle debattieren

Nicht nur die Grünen finden: Norbert Lammert, es wird Zeit! Die Ehe für alle gehört auf die Tagesordnung des Bundestags. (Bild: Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde)

In einem Schreiben an den Bundestagspräsidenten wird gefordert, endlich den Gesetzentwurf des Bundesrats aufzugreifen.



Von Norbert Blech



Über ein Jahr nach Verabschiedung eines Gesetzentwurfs des Bundesrats zur Ehe-Öffnung soll sich damit nun endlich der Bundestag befassen. Das fordert die Grünenpolitikerin Anne Spiegel, Stellvertreterin für Rheinland-Pfalz in der Länderkammer, laut einem Bericht des "Tagesspiegels" in einem Brief an Norbert Lammert (CDU), den Präsidenten des Deutschen Bundestages.



Der Bundesrat hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf von rot-grün regierten Ländern am 25. September 2015 verabschiedet (queer.de berichtete), er war am 11. November fristgemäß vom Bundeskanzleramt an den Bundestag weitergeleitet worden. Seitdem wartet er auf eine erste Lesung – anders als ein zu den gleichen Terminen verabschiedetes und weitergeleitetes Gesetz zur "Erhöhung des Lohnsteuereinbehalts in der Seeschifffahrt", das recht zügig debattiert und bereits Ende Januar vom Bundestag und dann erneut vom Bundesrat endgültig verabschiedet wurde.



Zur Ehe für alle hatte der Bundesrat die damalige rheinland-pfälzische Familienministerin Irene Alt zur Beauftragten ernannt. Spiegel fordert als ihre Amtsnachfolgerin in dem Brief, der Bundestagspräsident möge auf "eine zeitnahe Beschlussfassung hinwirken." Lammert leitet per Amt den Ältestenrat des Bundestags, der die Tagesordnungen des Plenums festlegt und von der großen Koalition dominiert wird.

"Missachtung und Nichtberatung"

Flankiert wird der Einsatz für den Gesetzentwurf laut "Tagesspiegel" von einem Antrag der Grünen im Rechtsausschuss. "Dass bislang die Koalition die Bundesratsinitiative zur Öffnung der Ehe mit Missachtung und Nichtberatung bestraft, ist nicht nur eine Frechheit gegenüber den Lesben und Schwulen in Deutschland, sondern auch respektlos gegenüber dem Bundesrat als zweiter Kammer", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck der Zeitung. "Die Diskussion ist überreif. Es wird Zeit, dass der Bundestag nachvollzieht, was die große Mehrheit im Bundestag und im Land für richtig hält."



Beck spielt mit der Aussage darauf an, dass den Partei- und Wahlprogrammen zufolge im Bundestag eigentlich eine Mehrheit für die Ehe für alle existiert, die SPD diese allerdings mit Rücksicht auf den Koalitionspartner CDU/CSU nicht nutzt. Eigene Regierungsentwürfe gibt es nicht, während Entwürfe des Bundesrats und der Opposition auf die lange Bank geschoben werden.



Jene Anträge von Grünen und Linken zur Ehe-Öffnung wurden nach den ersten Lesungen im Dezember 2013 (!) bzw. Juni 2015 im Plenum bereits bis zu 17 Mal im Rechtsausschuss mit der Mehrheit aus Union und SPD vertagt. Für Mittwoch finden sich die Entwürfe wieder auf der Tagesordnung.



Als die Grünen im Frühjahr die Gelegenheit nutzten, zumindest die Verschiebung im Plenum debattieren zu lassen (queer.de berichtete), hatte der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs, übrigens ein Mitglied des Ältestenrats, gemeint: "Ich verspreche Ihnen eines: Wenn das Thema hier im Deutschen Bundestag noch einmal aufkommt, dann werden wir in der SPD-Fraktion darüber abstimmen, wie wir hier abstimmen. Und ich sage Ihnen: In der SPD-Fraktion werden wir, glaube ich, eine Mehrheit haben."

SPD setzt auf Union

Mit einer Rebellion der SPD-Abgeordneten rechnet freilich niemand; die Parteispitze hatte sich bereits im Sommer letzten Jahres, als mit den Ehe-Öffnungen in Irland und den USA und einem Beschluss des Bundesrats ein Momentum in der Frage existierte, spürbar zurückgehalten und auf die Union verwiesen (queer.de berichtete); in diesem Jahr wurden Anträge der SPD-Parteibasis zur sofortigen Ehe-Öffnung durch Freigabe der Abstimmung in eine zahnlose Bitte an die Union entschärft (queer.de berichtete).



Allerdings hatten Parteitage der CDU im letzten Dezember und der CSU erst an diesem Wochenende in Grundsatzanträgen erneut bestätigt, dass die Ehe aus ihrer Sicht eine Verbindung aus Mann und Frau ist. Eine Bewegung der Union scheint daher unwahrscheinlich, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich im letzten Sommer trotz Medienkritik in der Frage uneinsichtig gezeigt.



Selbst die gerade in "SPDqueer" umbenannten Schwusos scheinen nicht mehr mit einer Ehe-Öffnung in dieser Legislaturperiode zu rechnen. Zwar haben sie bei ihrer Bundeskonferenz Mitte Oktober mit einem Beschluss die Bundestagsfraktion dazu aufgerufen, den Antrag des Bundesrats einzubringen und für ihn zu stimmen. Zugleich stellten sie aber die Forderung auf, dass es keinen weiteren Koalitionsvertrag ohne Zusicherung einer Ehe-Öffnung geben dürfe. Diese Forderungen hatten Schwusos – und Johannes Kahrs – freilich schon vor der letzten Bundestagswahl aufgesetzt und als Versprechen formuliert (queer.de berichtete).



In jenem Sommer 2013 hatte auch der Bundesrat bereits einen eigenen ersten Gesetzentwurf zur Ehe-Öffnung vorgelegt, der aber vom Bundestag nicht mehr vor der Wahl beraten wurde und somit der Diskontinuität zum Opfer fiel. Das droht auch dem neuen Gesetzentwurf, der zu einer Verabschiedung zudem erneut durch den Bundesrat müsste. Nach den Landtagswahlen im nächsten Frühjahr könnte die Mehrheit dafür zunächst verloren sein, im Herbst wird dann der Bundestag neu gewählt.