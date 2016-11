"Die Florence Foster Jenkins Story"

Emanzipation der schiefen Töne

Auftritte wie eine campe Travestieshow: Im Dokudrama voon Ralf Pleger schlüpft die Mezzosopranistin Joyce DiDonato in die Rolle von Florence Foster Jenkins (Bild: Edition Salzgeber)

Das Dokudrama "Die Florence Foster Jenkins Story" setzt der vielleicht schlechtesten Opernsängerin aller Zeiten ein Denkmal voller Brüche, Spekulationen und schrägem Camp. Ab Donnerstag im Kino.



Von Carsten Moll



Schon als Kind sang die 1868 in Pennsylvania geborene Florence Foster für ihr Leben gern. Ihre wohlhabenden Eltern spendierten der Tochter zunächst zwar Klavierstunden, aber rieten ihr doch entschieden von einer Gesangskarriere ab. Denn Florence Foster Jenkins, wie sie sich nach der Heirat mit einem älteren Arzt nennen sollte, mangelte es zwar nicht an Leidenschaft, aber dafür umso mehr an musikalischem Talent. Ohne jegliches Taktgefühl sang sich die Sopranistin am liebsten durch bekannte Opernarien und ergänzte diese dabei um allerlei schiefe Töne.



Für ihre eigene Unfähigkeit war Florence erstaunlicherweise jedoch vollkommen taub, sie selbst hielt sich zeit ihres Lebens für eine begnadete Sängerin. So begann sie nach dem Tod ihres Vaters endlich die lang erträumte Gesangskarriere und eroberte mit ihrem unerschütterlichen Selbstbewusstsein sowie unfreiwillig komischen Auftritten die New Yorker Konzertsäle. Mit 76 Jahren, kurz vor ihrem Tod, sollte die vielleicht schlechteste Opernsängerin aller Zeiten schließlich sogar vor ausverkauftem Haus in der berühmten Carnegie Hall auftreten.

Verspieltes Dokudrama

Poster zum Film: "Die Florence Foster Jenkins Story" startet am 10. November 2016 im Kino

Bevor die unglaubliche Lebensgeschichte der Florence Foster Jenkins Ende November als Spielfilm im Kino zu sehen ist, stellt der Filmemacher Ralf Pleger die untalentierte Diva in einem Dokudrama genauer vor. Im Gegensatz zu Stephen Frears' Biopic mit Meryl Streep in der Hauptrolle wirkt Plegers Zugang dabei um einiges verspielter und gibt sich gern Spekulationen hin.



Die zahlreichen Ungewissheiten und Uneindeutigkeiten in Foster Jenkins' Lebenslauf werden in Interviews von Experten wie dem Musikwissenschaftler Kevin Clarke oder der Schauspielerin April Woodall nämlich höchst unterschiedlich gedeutet: Mal wird aus der miserablen Opernsängerin da eine Ikone des Camp, manche sehen in ihr hingegen eine Feministin, während andere Foster Jenkins wiederum vor allem als eitle Exzentrikern wahrnehmen.



Dass "Die Florence Foster Jenkins Story" seine schillernde Protagonistin nie ganz zu fassen bekommt, ist dabei kein Makel des kurzweiligen Porträts und raubt dem Phänomen nichts von seiner Faszination. Im Gegenteil, es gelingt Pleger erst durch diese Widersprüche sowie Brüche in der Inszenierung der Strahlkraft von Foster Jenkins nahezukommen und der Diva ein würdiges Denkmal zu setzen.



Verschmelzung von Realität und Selbstwahrnehmung



Zu den Höhepunkten des Dokudramas gehören dabei sicherlich die Spielszenen, in denen die gefeierte Mezzosopranistin Joyce DiDonato Foster Jenkins verkörpert. In an eine Travestieshow erinnernden, von den Auftritten der echten Foster Jenkins inspirierten Performances verschmilzt Pleger dabei auf gekonnte Weise die Realität mit Foster Jenkins' gestörter Selbstwahrnehmung: DiDonato imitiert nämlich einerseits den schrägen Gesang der Titelheldin, führt aber im Wechsel hierzu auch vor, wie diese sich selbst gehört hat – nämlich als technisch perfekte Sängerin.



Als so grotesk und aberwitzig diese Camp-Inszenierungen auch erscheinen mögen, in ihnen verbergen sich dennoch Kraft und Schönheit. Florence Foster Jenkins mag die schlechteste Opernsängerin aller Zeiten gewesen sein, ein außergewöhnlicher Mensch war sie sie ganz sicherlich. Und das zeigt Pleger in seinem Film auf eindrucksvolle Weise.





Infos zum Film Die Florence Foster Jenkins Story. Doku-Drama. Deutschland 2016. Regie: Ralf Pleger. Darsteller: Joyce DiDonato, Adam Benzwi, Jan Rekeszus. Laufzeit: 93 Minuten. Sprache: englisch-deutsche Originalfassung. Verleih: Edition Salzgeber. Kinostart: 10. November 2016