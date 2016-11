Baden-Württemberg

Polizei sucht Hinweise: "Gay" auf Schule gesprüht

"Gay"-Graffiti kommen an Schulen häufiger vor (Archivbild) (Bild: (cc) Mikey / flickr)

An mehrere Wände des Bildungszentrums Sulzbergschule in Alpirsbach wurden auch Penisse gemalt.



Das Polizeipräsidium Tuttlingen bittet die Bürger um Mithilfe bei der Aufklärung eines mutmaßlichen Dumme-Jungen-Streichs im schwäbischen Teil des Schwarzwalds: In der Zeit zwischen dem 28. Oktober und 7. November haben bislang unbekannte Täter mehrere Wände der Sulzbergschule in Alpirsbach mit schwarzer Farbe verunstaltet.



"Sie sprühten an mehreren Stellen das Bild eines Penis und die Schriftzüge 'Ficken' und 'Gay" an die Wände der Schule", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Dienstag. Der Gesamtschaden belaufe sich auf etwa 3.000 bis 4.000 Euro.



Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter Telefon (07441) 5360 in Verbindung setzen. (pm)