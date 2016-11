COC Nederland

Premiere: König Willem-Alexander besucht LGBTI-Organisation

Anlässlich des 70. Geburtstags von COC Nederland wird der König persönlich die LGBTI-Aktivisten besuchen.



Die niederländische LGBTI-Organisation COC Nederland hat bekannt gegeben, dass sich am 22. November hoher Besuch in den Büroräumen in Amsterdam angekündigt hat: König Willem Alexander will persönlich vorbei kommen, um mit den Aktivisten den 70. Geburtstag der ältesten gegenwärtig noch aktiven LGBTI-Organisation der Welt zu feiern. Das ist der erste Besuch vom Oberhaupt des "Koninklijk Huis" in der Geschichte von COC.



Laut COC-Chefin Tanja Ineke zeige der Besuch die Unterstützung des Palastes für LGBTI-Rechte. Man werde mit dem König unter anderem über bestehende Probleme bei der Anerkennung von sexuellen Minderheiten an Schulen reden, über die Situation von LGBTI-Senioren und über die Situation von bi-kulturellen Paaren mit einem religiösen Hintergrund.



Willem-Alexander hat 2013 die Amtsgeschäfte von seiner Mutter Beatrix übernommen, die mehr als drei Jahrzehnte lang Königin der Niederlande gewesen war. In der Community ist besonders seine Frau Máxima beliebt, die sich bereits seit langem für LGBTI-Rechte engagiert (queer.de berichtete). (cw)