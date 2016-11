Homofeindlicher Hetzer vor Wiedereinzug

AfD stellt Martin Hohmann zur Bundestagswahl auf

Hohmann 2011 bei einer Veranstaltung von "Aktion Linkstrend stoppen" (Bild: Youtube-Screenshot)

Der frühere Bundestagsabgeordnete, der wegen seiner "Tätervolk"-Rede aus der CDU flog, hatte einst eine "aktive Zivilcourage" gegen LGBT-Rechte gefordert.



Von Norbert Blech



Der AfD-Landesverband Hessen hat am Wochenende in Hofheim bei Frankfurt seine Listenplätze für die Bundestagswahl 2017 vergeben. Vor allem eine Personalie erregt dabei Kritik: Auf den aussichtsreichen Listenplatz vier wählten die Parteimitglieder den Ex-CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann, der 2004 wegen der berüchtigten "Tätervolk"-Rede aus der Partei ausgeschlossen worden war.



Im März 2016 war der 68-Jährige bei den Kommunalwahlen als Parteiloser auf Listenplatz eins der AfD in den Fuldaer Kreistag gewählt worden, inzwischen ist er in die Partei eingetreten. 2002 hatte er in der Stadt ein Direktmandat für den Bundestag geholt, dem er bereits zuvor schon vier Jahr angehört hatte.



Der frühere Reserveoffizier und Kriminaloberrat machte dort unter anderem durch homofeindliche Aussagen Schlagzeilen. So hatte er bei einer Debatte zum Lebenspartnerschaftsgesetz im Jahr 2000 seinen Unions- und Gesinnungsgenossen Norbert Geis öffentlich gefragt: "Können Sie bestätigen, dass in den Offenbarungsschriften aller drei großen monotheistischen Religionen ein klares Unwerturteil über Homosexualität als solche ausgesprochen wird?" Ein anderes Mal bezeichnete er die Lebenspartnerschaft als "nicht ernst gemeinte Provokation aus 68er Zeiten", die Bundeskanzler Schröder aber dem grünen Koalitionspartner zugestanden habe.

Keine "feige Toleranz" für "unwerte" Homosexualität

Im November 2002 erregte sich Hohmann über ein Adoptionsrecht für Homo-Paare in Großbritannien. "Unablässige Aktivitäten der deutschen Homosexuellenlobby zur Ausweitung ihrer Rechte lassen ähnliche Vorstöße in Deutschland befürchten. Einer solchen Denaturierung des Leitbildes der Familie muss mit 'aktiver Zivilcourage' begegnet werden." Homosexuellen sei keine "falsche, feige Toleranz und Akzeptanz" entgegenzubringen, meinte er einmal; ihnen stehe jederzeit die Umkehr zu einem "Leben nach Gottes Geboten" offen.







Hohmann im April bei einem "Gebetszug für das ungeborene Leben" in Freiburg, bei dem er eine "dämonische Gender-Ideologie" kritisierte und die "Demo für alle" lobte



Hohmann bei dem Landesparteitag am Wochenende

"Demo für alle" auf den Weg in den Bundestag

Als der Vatikan im Sommer 2003 eine Lehrmeinung gegen die rechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren durch Staaten veröffentlichte ("Legalisierung des Bösen"), hatte sich Hohmann in einer Presseerklärung für die "klare Wegweisung" bedankt ( queer.de berichtete ). Es gelte, "sich dem organisierten Gruppenegoismus der Homosexuellenlobby unzweideutig entgegenzustellen, die das Vatikanpapier als 'Dreistigkeit' bezeichnet hatte", so Hohmann damals. Das "öffentliches Bekenntnis zu Lebensschutz und Zukunftsperspektive für die entwickelten Völker" sei reine Vernunft, denn "das Einhalten der göttlichen Empfehlungen dient ganz handgreiflich auch dem natürlichen Leben, dem Überleben und dem Fortbestand der unter Geburtendefizit leidenden Völker der Nordhalbkugel".Während all diese Äußerungen in der Union keinerlei Empörung auslösten, wurde Hohmann letztlich eine von vielen als antisemtisch empfundene Rede zum Verhängnis. Der Abgeordnete, der zuvor ein Holocaust-Mahnmal abgelehnt hatte, kritisierte am 3. Oktober 2003, dass Deutsche als "Tätervolk" bezeichnet würden. "Mit einer gewissen Berechtigung" könne man auch "nach der 'Täterschaft' der Juden fragen", so Hohmann weiter, der dafür einige mögliche Indizien anführte. "Daher könnte man Juden mit einiger Berechtigung als 'Tätervolk' bezeichnen", meinte Hohmann später in der Rede, die er mit der Aussage abschloss, dass weder Juden noch Deutsche ein "Tätervolk" seien.Der Begriff wurde in Folge zum Unwort des Jahres gewählt, die Union schloss Hohmann aus der Bundestagsfraktion und aus der Partei aus. Zugleich ging der Politiker erfolgreich gegen zahlreiche Medien, darunter queer.de, vor, die die Rede etwa in Überschriften so zusammengefasst hatten, dass er Juden als "Tätervolk" bezeichnet habe. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte entschieden, dass diese Zusammenfassung als Tatsachenbehauptung ehrenrührig sei.Nach seiner Bewerbungsrede zum AfD-Bundestagsmandat war Hohmann am Wochenende – unter lauter Empörung des Saals – zu der "Tätervolk"-Aussage befragt worden; er kritisierte eine "Medienkampagne", die "ganz übel und perfide" gewesen sei und die "Rede verfälscht" habe. Er habe nichts gegen Juden und habe als Bürgermeister von Neuhof "den Judenfriedhof" in einen ordentlichen Zustand versetzt.In seiner Rede hatte er zuvor als eines seiner wenigen Themen betont, wie er als Bürgermeister und als einziger Politiker zum Jahrestag des 50-jährigen Kriegsendes ein Projekt gestartet habe. "Ich habe damals immer gehört, dass diese Deutschen so ganz schlimm gewesen seien, schlimme Verbrechen begangen haben. Ich habe aber unsere Soldaten, die Veteranen, vor Ort gekannt, und habe den Eindruck gehabt: Das waren alles grundanständige Menschen", so Hohmann unter Applaus. Daher habe er einen Empfang für sie veranstaltet: "Wir haben ihnen gedankt für ihren Einsatz (…) Dass er nicht den gewünschten, aus ihrer Sicht gewünschten Erfolg hatte – da konnten sie nun nichts dazu."AfD-Bundeschef Jörg Meuthen sagte laut "Tagesspiegel" am Montag, man habe Hohmann 2003 "beträchtliches Unrecht angetan": "Wenn wir den leisesten Verdacht hätten, dass Herr Hohmann antisemitische Positionen verträte, dann wäre er für unsere Partei kein möglicher Exponent."Der Zentralrat der Juden hatte die "Tätervolk"-Rede damals als antisemtisch eingestuft und diese Einschätzung nach der Einstellung von strafrechtlichen Ermittlungen wiederholt . 2012 sagte Hohmann der Publizistin Eva Herman, "eine gewisse Steuerung von interessierter Seite" stünde hinter der Kritik an ihm. Es sei offensichtlich, dass "einflussreiche Juden dunkle Kapitel jüdischer Geschichte lieber im Dunkeln belassen" wollen.Auch homofeindliche Rhetorik hat Hohmann nicht aufgegeben: So beklagte er im April bei einem Anti-Abtreibungsprotest in Freiburg das "gesetzgeberische Promovieren der praktizierten Homosexualität", in der der Heilige Apostel Paulus ein Zeichen von "Gottesferne" sehe. Sein Fazit zum Stand der Gesellschaft: Zur "Rettung und Umkehr" des "verwirrten Vaterlandes" brauche es Gebete.

Hohmann ist nicht der einzige Gegner von LGBT-Rechten, der aus der Hessener AfD heraus in den Bundestag einziehen könnte. Auf den ersten Listenplatz wählte die Partei die Rechtsanwältin Mariana Harder-Kühnel, die sich als Sprecherin des Landesarbeitskreises Familie in einem Schreiben an die Mitglieder zusammen mit dem Parteivorstand zur Teilnahme an der "Demo für alle" in Wiesbaden aufgerufen hatte. Die homofeindliche Bewegung hatte dort kürzlich gegen Pläne der schwarz-grünen Landesregierung demonstriert, im Sexualkundeunterricht die Akzeptant von LGBTI als Ziel zu verankern (queer.de berichtete).



AfD-Landessprecher Peter Münch, der auf Listenplatz zwei gewählt wurde, hatte den Protest gar wenige Tage zuvor auf einer Pegida-artigen AfD-Demo in Erfurt in einer 15-minütigen Rede beworben (queer.de berichtete). Der "recht radikale Sexualerziehungslehrplan" trete "Kindergefühle und Elternrechte" mit Füßen, so das ehemalige Mitglied der rechtsextremen Republikaner. "Welches normale Kind" komme überhaupt darauf, sich über Homo- oder Transsexualität Gedanken zu machen, fragte er.







Nach Münchs Rede in Erfurt lobte der thüringische AfD-Landeschef Björn Höcke den Einsatz der "Demo für alle" gegen eine "perverse Früh- und Hypersexualisierung" und "diesen kranken Gender-Mainstreaming-Ansatz"



Albrecht Glaser machte wie die gesamte AfD in den letzten Wochen Front gegen eine Schulaufklärung, die LGBT angemessen berücksichtigt

Münch versprach in seiner Bewerbungsrede, er werde im Bundestag u.a. eintreten für ein "Bekenntnis zum Leitbild der traditionellen Familie statt Multikultiralismus" und für "die Beendigung der Förderung der sogenannten 'Gender-Forschung'". Auch beklagte er mit Verweis auf Gegenproteste zur "Demo für alle", dass "viele der radikal linksgrün eingestellten Anti-Demokraten" nicht begreifen würden, dass Meinungs- und Versammlungsfreiheit auch für "anständige Bürger" gelte.Listenplatz fünf erhielt der hessische Landesvorstand Albrecht Glaser, der zur "Wiederherstellung" der Versammlungsfreiheit "kriminell linksradikale Straßenbanden bekämpfen" lassen will. Auch das war wohl auf Gegenproteste zur "Demo für alle" bezogen, an der er teilgenommen hatte, da er gleich im Anschluss meinte: "Unter uns: Sexualkunde könnte man ersatzlos streichen."Der "Kandidat" der AfD zur Bundespräsidentenwahl hatte zum Lehrplan in Hessen gemeint, das Kultusministerium verstoße "auf eklatante Weise nicht nur gegen die ihm obliegende Neutralitäts- und Zurückhaltungspflicht, sondern ebenso gegen das Indoktrinationsverbot, wenn bereits Grundschulkindern vielfältige sexuelle Verhaltensweisen vermittelt und etwa die Heterosexualität, insbesondere in ihrer ethischen Dimension, relativiert wird" ( queer.de berichtete ).Glaser sagte der DPA am Wochenende, man rechne bei der Bundestagswahl mit sechs bis sieben AfD-Mandaten aus Hessen.