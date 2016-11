Election Day

Mit US-Präsident Trump wackelt die Ehe für alle

Donald Trump wird vermutlich in das Weiße Haus einziehen (Bild: (cc) Gage Skidmore / wikipedia)

Die Wahlen in den USA entpuppen sich als schwarzer Tag für Minderheiten. Auch in North Carolina darf HB2-Gouverneur Pat McCrory weiter diskriminieren.



Es war eine Nacht der Zitterns und des bitteren Erwachens: Entgegen der Wahlprognosen dürfte Donald Trump neuer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden – und nicht Hillary Clinton. Der Republikaner, der lateinamerikanische Einwanderer pauschal als Kriminelle diffamierte und ein Einreiseverbot für Muslime forderte, konnte unter anderem die wichtigen Schlüsselstaaten Florida und Ohio für sich entscheiden und ist nach dem aktuellen Auszählungsstand kaum noch einzuholen.



Mit dem unerwarteten Wahlsieg drohen auch Lesben und Schwulen in Amerika vier Jahre des Rollbacks. Hillary Clinton hatte im Wahlkampf mehrfach davor gewarnt, dass die Ehe für alle in Gefahr sei, sollte Trump die Wahl gewinnen. Ein nicht völlig unwahrscheinliches Szenario: Der Milliardär hatte in einem Wahlduell angekündigt, als Präsident nur konservative Abtreibungsgegner als Richter in den Supreme Court entsenden (queer.de berichtete). Im Juni 2015 hatten die obersten Richter die Ehe in allen 50 Bundesstaaten nur mit äußerst knapper Mehrheit von fünf zu vier Stimmen geöffnet – theoretisch könnte diese Entscheidung vom höchsten Gericht rückgängig gemacht werden.

Amerikas LGBTI-Verbände warben für Clinton

Obwohl Donald Trump in seinem Wahlkampf die Nähe zu extremen Homohassern wie Rick Santorum suchte, behauptete er mehrfach, der LGBT-freundlichste Präsidentschaftskandidat aller Zeiten zu sein. Als Begründung führte er fast ausschließlich seine Ablehnung von Muslimen an. So behauptete er etwa nach dem Massaker in Orlando: "Hillary Clinton kann nie ein Freund der Gay-Community sein, solange sie Einwanderung befürwortet, die islamische Extremisten in unser Land bringt. Sie unterdrücken Frauen, Schwule und all diejenigen, die nicht ihre Ansichten teilen." Zu einem Wahlkampfauftritt in der vergangenen Woche brachte Trump sogar eine Regenbogenfahne mit – hielt sie aber falsch herum.







Trump präsentierte sich bei einem Wahlkampfauftritt vergangene Woche mit Regenbogenfahne. Die meisten LGBTI-Aktivisten und -Wähler unterstützen aber Clinton

Sämtliche großen LGBTI-Organisationen der USA, darunter auch die Human Rights Campaign. hatten sich im Vorfeld für Hillary Clinton als neue Präsidentin ausggesprochen. Die Demokratin hatte bei mehreren Wahlauftritten in der Community gezielt um LGBTI-Stimmen geworben. Als Präsidentin wollte sie gegen Mobbing an Schulen vorgehen und ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg bringen . Laut Umfragen wollten über 70 Prozent von schwulen, lesbische, bisexuellen und transgeschlechtlichen Menschen Clinton ihre Stimmen geben ( queer.de berichtete Mäßigenden Einfluss auf Trump durch seinen Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence ist nicht zu erwarten. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana ist in der religiösen Rechten beheimatet und hat und sich insbesondere gegen LGBTI-Rechte und Abtreibungen engagiert. Erst im vergangenen Jahr hatte Pence in Indiana das Gesetz "zur Wiederherstellung der Religionsfreiheit" vorangetrieben, dessen einziges Ziel es war, die religiös begründete Diskriminierung zu LGBT zu erlauben ( queer.de berichtete ). Nach scharfer Kritik und Boykottandrohungen musste der 57-Jährige schließlich zurückrudern ( queer.de berichtete ).Als Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses, dem er von 2001 bis 2013 angehörte, galt Pence ebenfalls als LGBT-feindlich. So war er 2009 dagegen, auch Hassdelikte gegen Schwule und Lesben anzuerkennen. Dabei äußerte er in einer Rede die Befürchtung, dass dieses Gesetz dazu führe, dass Pfarrer von einer "Gedankenpolizei" bedroht würden, wenn sie ihre (negativen) Ansichten über Schwule und Lesben öffentlich äußern ( queer.de berichtete ).Gewählt wurde am Dienstag in den USA nicht nur der neue Präsident, sondern unter anderem auch das Repräsentantenhaus und ein Teil des Senats. Nach dem bisherigen Auszählungsstand behalten die Republikaner erwartungsgemäß ihre Mehrheit im Repräsentenhaus. Wiedergewählt wurden die sechs offen homosexuellen Abgeordneten der Demokraten Jared Polis aus Colorado, David Cicilline aus Rhode Island, Sean Patrick Maloney aus New York, Mark Takano aus Kalifornien, Mark Pocan aus Wisconsin und Kyrsten Sinema aus Arizona.Unklar ist derzeit noch, ob im Senat, in dem derzeit 54 Republikaner 46 Demokraten gegenüberstehen, ein Machtwechsel stattfinden wird. Der Senat ist besonders wichtig, weil er den Ernennungen von Richtern für den Supreme Court durch den US-Präsidenten zustimmen muss und damit einen extrem homophoben Kandidaten stoppen könnte.In North Carolina deutet sich ein Wahlsieg des amtierendes Gouverneurs Pat McCrory an, der das homo- und transphobe Gesetz HB 2 durchboxte und seither mit schrillen Tönen verteidigt ( queer.de berichtete ). Er liegt den Hochrechnungen zufolge mit 49,6 Prozent knapp vor seinem demokratischen Herausforderer Generalstaatsanwalt Roy Cooper, der auf 48,2 Prozent kommt. Vor vier Jahren hatte McCrory noch mit elf Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. (cw)Der Bericht wird ständig aktualisiert.