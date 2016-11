Amtsgericht Schwerin

Jugendarrest für Vortäuschung von homophobem Überfall

An zwei Wochenenden muss Julian K. wegen Vortäuschens einer Straftat hinter Gitter (Bild: (cc) Hans Splinter / flickr)

Das Amtsgericht Schwerin hat den ehemaligen Jungfunktionär der Linkspartei Julian K. zu zwei Wochenenden Jugendarrest verurteilt.



Vor dem Schweriner Amtsgericht hat der 19-jährige Student Julian K. am Dienstag über seinen Anwalt gestanden, einen Überfall durch drei angeblich rechtsextreme Angreifer erfunden zu haben. Wegen Vortäuschens einer Straftat wurde er von einem Jugenrichter zu zwei Wochenenden Jugendarrest verurteilt. Die Verteidigung hatte lediglich gemeinnützige Arbeit als Strafe vorgeschlagen



Der frühere Vorstand des Kreisverbands der Linken und ehemalige Sprecher der linken Jugendorganisation hatte im Januar erklärt, in Wismar von drei Tätern mit Messern attackiert worden zu sein, die ihn unter anderem als "schwule Kommunistensau" bezeichnet hätten (queer.de berichtete). K.s Partei machte damals den angeblichen Anschlag in einer Pressemitteilung publik, sogar Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken im Bundestag, äußerte sich zu dem Vorfall. Bereits wenige Tage später gab es allerdings Zweifel an der Version des damals 18-Jährigen (queer.de berichtete).



Eine rechtsmedizinische Untersuchung kam zu dem Ergebnis, "dass die Art der Verletzungen nicht mit dem behaupteten Verlauf des Überfalls in Übereinstimmung zu bringen sind". Die Verletzungen habe sich der Beschuldigte wahrscheinlich selbst beigefügt, heißt es weiter (queer.de berichtete). Es hatte bereits kurz nach dem angeblichen Vorfall Verwunderung darüber gegeben, dass sich K. nicht am mutmaßlichen Tag der Tat an die Polizei gewandt hatte, sondern erst einen Tag später – und dann auch nicht persönlich, sondern nur über die Internet-Wache.



Das Vortäuschen der Straftat habe unter anderem psychische Hintergründe, erklärte sein Verteidiger vor dem Jugendrichter. Es handele sich um den für Jugendliche typischen Versuch, sich selbst darzustellen. Die weitreichenden Folgen habe K. nicht abschätzen können. (cw)